Rilancio Roma da 25 milioni: c’è la fumata bianca

Si accende il calciomercato estivo della Roma, a quattro giorni dalla chiusura della sessione ordinaria. Rilancio giallorosso da 25 milioni, ora la fumata bianca è dietro l’angolo.

La Roma di Daniele De Rossi è chiamata urgentemente ad invertire la tendenza dopo le prime due giornate di Serie A. La squadra giallorossa ha già perso 5 punti per strada, fermandosi sul pari in casa del Cagliari e subendo la sconfitta interna a sorpresa contro l’Empoli. Giallorossi che hanno faticato con squadre sulla carta ampiamente abbordabili, in attesa del primo big match stagionale, contro la Juve di Thiago Motta che finora non ha sbagliato nulla. La situazione intorno alla squadra guidata dall’ex capitano romanista è decisamente opposta, e si accendono i riflettori sulle manovre di Florent Ghisolfi per rafforzare la rosa giallorossa nell’ultimo sprint del calciomercato estivo.

In quattro giorni la Roma può cambiare nuovamente pelle, salutando diversi elementi in uscita e accogliendo nuovi rinforzi in quel di Trigoria. Ieri è sbarcato nella capitale il terzino arabo Saud Abdulhamid, primo saudita della storia nel campionato italiano, che offre alternative alla soluzione Zeki Celik sulla corsia di destra. Il nome più caldo in uscita resta quello di Tammy Abraham, per il quale si stanno limando le distanze con il West Ham. Mentre per quanto riguarda il fronte delle entrate l’opzione in cima alla lista dei desideri giallorossi resta quella di Kevin Danso, difensore centrale austriaco, in uscita dal Lens.

Calciomercato Roma, rilancio per Danso: 25 milioni per la fumata bianca

Intorno l’interesse della Roma per il nome del classe ’98 la nostra redazione si era sbilanciata in tempi non sospetti. Ora il centrale austriaco è ad un passo dallo sbarco nella Capitale, in seguito al rilancio di Florent Ghisolfi verso il traguardo dei 25 milioni di euro.

Secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, le prossime ore possono essere quelle decisive per la fumata bianca finale in difesa. Il calciatore austriaco è stato già salutato dai tifosi del Lens ed ha trovato da tempo l’accordo per la firma con la Roma. Ora Ghisolfi, dopo aver rilanciato a circa 23 milioni l’offerta, sembra pronto a soddisfare la richiesta di 25 milioni del suo ex club francese.