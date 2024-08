Colpo di scena Chiesa prima di Juve – Roma: firma last minute

Nuova svolta in casa Juve sul futuro di Federico Chiesa, accostato a più riprese alla Roma e non solo. Addio prima della sfida ai giallorossi e via libera per la firma last minute.

La partenza stagionale della Roma e della Juve è stata diametralmente opposta. Sono già cinque i punti che separano le due squadre in classifica. I bianconeri, alla prima stagione sotto la guida di Thiago Motta in panchina, sono a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Serie A. Per la squadra guidata da Daniele De Rossi è invece arrivato un solo punto nelle prime due gare ufficiali, contro Cagliari ed Empoli. Le due squadre, che domenica sera con umori diversi si affronteranno all’Allianz stadium di Torino, si stanno muovendo con decisione negli ultimi giorni del calciomercato estivo. Cristiano Giuntoli sembra pronto a vendere Federico Chiesa, dopo una sessione di mercato che lo ha visto come uno dei nomi più caldi del campionato italiano.

Non sono mancati intrecci di calciomercato tra Juve e Roma in questa sessione estiva. La squadra giallorossa ha prelevato l’attaccante argentino Matias Soulé dai bianconeri, versando quasi 30 milioni di euro per il fantasista reduce dal prestito al Frosinone. Le due squadre si affronteranno domenica sera a Torino, ed arriveranno con diversi volti nuovi, freschi di firma ufficiale. Lato Roma ci saranno le novità Saud Abdulhamid e Kevin Danso, con l’austriaco che sbarca oggi nella Capitale. Lato Juventus, dopo aver chiuso i colpi Nico Gonzalez e Francisco Conceicao in attacco, è arrivato oggi anche Teun Koopmeiners, dopo una lunga trattativa con l’Atalanta. Ma Giuntoli punta anche ad una nuova firma last minute, che può arrivare con l’addio a Federico Chiesa.

Calciomercato Juve, Giuntoli non molla il colpo Sancho: tesoretto con Chiesa e Kostic

La Juve non smette di seguire Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United. La firma dell’attaccante britannico può arrivare sul gong, grazie alla cessione di Federico Chiesa e Filip Kostic.

Secondo quanto scrive il sito ’90min.com’, la Juve continua ad inseguire il colpo Sancho negli ultimi giorni di calciomercato. Sull’esterno britannico resta da vincere la concorrenza del Chelsea, ma il doppio addio con Chiesa potrebbe spianare la strada a Cristiano Giuntoli, prima della sfida alla Roma.