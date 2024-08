Roma, RAI: “Discussione tra De Rossi e un senatore”

Dopo il brutto ko rimediato contro l’Empoli, in casa Roma bisogna segnalare una forte discussione tra De Rossi ed un senatore.

Dopo il pareggio rimediato all’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola, in maniera davvero sorprendente, la Roma è caduta domenica scorsa allo Stadio Olimpico contro l’Empoli. Tuttavia, oltre al ko, quello che ha fatto più male è stata proprio la prestazione fornita dagli uomini giallorossi.

La Roma, soprattutto nel corso della prima frazione di gara, ha subito davvero troppo gli attacchi dell’Empoli di Roberto D’Aversa. Questo ko, di fatto, ha portato con sé sia tante polemiche che tanto nervosismo. Proprio su quest’ultimo aspetto bisogna registrare una notizia lanciata dalla RAI.

Roma, la RAI ha riportato un acceso confronto tra De Rossi e Cristante

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Aurelio Capaldo, infatti, a Trigoria ci sarebbe stato un acceso confronto tra Daniele De Rossi e Bryan Cristante. Il giornalista della RAI, inoltre, ha citato anche Leandro Paredes, il quale è considerato molto vicino al tecnico capitolino.

A Trigoria, di fatto, si sta vivendo momento di tensione, come dimostrano i confronti tra Daniele De Rossi ed i calciatori della scorsa settimana. Cristante, inoltre, non è più ritenuto imprescindibile dallo stesso allenatore capitolino, il quale ha dato il via libera alla cessione del centrocampista.