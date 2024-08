La Roma è già un ricordo: visite mediche e firma

Calciomercato Roma, dopo l’addio ufficiale sembra tutto pronto per la nuova firma del calciatore in patria. Visite mediche già fissate dopo il divorzio in anticipo dalla società giallorossa.

Sono ore frenetiche quelle che accompagnano la Roma alla chiusura del calciomercato estivo. La squadra giallorossa, con le manovre orchestrate da Florent Ghisolfi, può conoscere nuovi importanti movimenti, sia sul fronte delle entrate che da quello delle cessioni. Mentre resta in piedi l’intreccio con il Milan per il futuro di Tammy Abraham, nelle giornata di oggi è arrivata un’attesa uscita ufficiale in casa giallorossa.

Nella giornata di oggi non si sono allenati con la Roma due calciatori indiziati a lasciare Trigoria. Parliamo di Edoardo Bove e Tammy Abraham. Per il centrocampista cresciuto nella Primavera giallorossa si è aperta la porta della Bundesliga, con l’Eintracht Francoforte che è piombato sul classe 2002. Per quanto riguarda il centravanti britannico, tenuto in panchina da Daniele De Rossi nell’ultima sfida della squadra giallorossa, continua la trattativa col Milan, con in ballo il cartellino del belga Alexis Saelemaekers più conguaglio sul piatto.

Calciomercato Roma, Karsdorp trova subito squadra: visite e firma col PSV

Chi ha lasciato ufficialmente la Roma oggi, dopo essere stato escluso dai piani tecnici di Daniele De Rossi, è il terzino destro Rick Karsdorp. L’olandese ha risolto il contratto che lo legava ai giallorossi, ed ora sembra già pronto a firmare per il ritorno in campo a stretto giro di posta.

L’olandese torna a giocare in patria con il PSV. Secondo quanto scrive il sito Ed.nl, il terzino destro già domani potrà sostenere le visite mediche col nuovo club. L’ultimo step prima della firma da svincolato per il laterale olandese, pronto a tornare a giocare in Eredivisie nella prossima stagione.