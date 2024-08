L’accordo col Milan ribalta la Roma: sorpasso last minute

Calciomercato Roma, c’è il maxi intreccio col Milan nelle ultime ore della sessione estiva. Il club rossonero sembra aver trovato un altro accordo, ecco cosa manca per la fumata bianca.

Le ultime ore della sessione estiva di calciomercato vedono Roma e Milan protagoniste di diversi incastri finali. I due club stanno lavorando all’operazione Tammy Abraham, per il quale i rossoneri hanno messo sul piatto il cartellino di Alexis Saelemaekers più un conguaglio in favore del club giallorosso. L’ostacolo alla fumata bianca della maxi operazione tra Roma e Milano sembra essere l’accordo per lo stipendio del centravanti britannico, situazione in stallo che rischia di far saltare il tutto, a ventiquattro ore dal gong sulla sessione estiva di calciomercato. In attesa di accordo con l’ex Chelsea, il Milan non molla un altro obiettivo accostato di recente alla lista in entrata di De Rossi e Ghisolfi.

Roma e Milan continuano a lavorare allo scambio tra Abraham e Saelemaekers, per il quale sembra ancora mancare l’accordo tra il centravanti e la società rossonera. Oltre alla trattativa bollente che coinvolge il britannico ed il belga ex Bologna, le due squadre sono da tempo sulle tracce dello stesso obiettivo a centrocampo. Ora il Milan, dopo aver trovato l’accordo col calciatore al pari della Roma, sembra aver fatto un nuovo passo in avanti in queste ultime ore della sessione di calciomercato estivo. C’è anche l’accordo economico con il club per arrivare alla firma, ma resiste un ultimo ostacolo che può sorridere ai giallorossi.

Calciomercato Roma, il Milan non molla Koné: accordo con il Borussia Monchengladbach

Fari puntati su Manu Koné, centrocampista francese in uscita dal Borussia Monchengladbach, come confermato anche dal CT della Francia Didier Deschamps. Se la Roma sembra aver trovato l’accordo col centrocampista transalpino, anche il Milan non smette di seguire la pista in mezzo al campo, dove però dovrà uscire Bennacer, tornato ad allenarsi oggi.

Mentre in casa Roma sembra quasi tutto fatto per la cessione di Bove, il Milan continua a lavorare alla pista Koné. Secondo quanto scritto da Sports Zone su X, i rossoneri avrebbero trovato l’accordo economico col club tedesco per la firma del centrocampista. Le speranze della squadra giallorossa sono che i rossoneri non riescano a piazzare per tempo il centrocampista Bennacer in uscita.