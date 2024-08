Juventus-Roma, nuovo ribaltone e altro affare sul gong

Calciomercato Roma, nuovo colpo di scena e asse congelato con la Juve. Ennesimo ribaltone in questa ultima giornata di sessione estiva.

Sono ore convulse quelle che accompagnano la Roma alla chiusura della sessione di calciomercato estivo e non solo. Quest’oggi ci sarà anche il sorteggio della nuova Europa League, a Nyon in Svizzera. In parallelo si accendono gli scenari sulle ultime manovre di Florent Ghisolfi, che ha chiuso col Milan lo scambio di prestiti tra Tammy e Alexis Saelemaekers nella serata di ieri. Le ultime ore del calciomercato giallorosso sono state sconvolte anche dall’esplosione del caso Kevin Danso. Ok difensore centrale austriaco ha avuto dei problemi durante le visite mediche, con il Lens che in nottata ha ufficializzato il ritorno del difensore in Francia. La Roma si è cautelata chiudendo l’ennesimo accordo con la Juventus, ma ora sembra esserci un nuovo colpo di scena a un passo dal gong.

Nella serata di ieri tante novità hanno coinvolto in prima fila la Roma di Daniele De Rossi. Florent Ghisolfi ha trovato la quadra con il Milan per la maxi operazione che coinvolge Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. Novità nella formula della doppia fumata bianca, sarà uno scambio di prestiti a vedere i due calciatori passare da Milano alla Capitale e viceversa. In parallelo è nato il caso Kevin Danso, che ha avuto problemi dopo le visite mediche ed è destinato a tornare al Lens. La squadra francese nella tarda serata di ieri ha comunicato ufficialmente il mancato passaggio dell’austriaco alla Roma, che era tornata a mettere le mani su Tiago Djalò, in uscita dalla Juventus.

Calciomercato Roma, bloccato l’affare Djalò: Juve in stand-by

Ma, secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Filippo Biafora su X, la trattativa è entrata in una fase di stand by. La fumata bianca può slittare, ecco il punto sulla trattativa.

La Roma non sembra intenzionata a chiudere subito per il difensore portoghese ex Lille. La squadra giallorossa continua a guardarsi intorno per studiare il colpo last minute in difesa, seguiranno aggiornamenti.