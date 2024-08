Milan bloccato e via libera Roma: firma fino al 2029

Calciomercato Roma, dopo aver trovato la quadra col Milan per l’operazione Abraham – Saelemaekers i giallorossi vogliono anticipare i rossoneri. Via libera per la firma fino al 2029.

La serata di ieri è stata ricca di colpi di scena in ottica calciomercato in casa Roma. La maxi operazione imbastita col Milan per Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers si è sbloccata con una novità importante nella formula. Le due squadre si sono accordate per uno scambio di prestiti, con i rossoneri che copriranno completamente lo stipendio del centravanti inglese. La Roma avrà invece un nuovo rinforzo offensivo sulle corsie esterne, col belga ex Bologna pronto a raggiungere in queste ore Daniele De Rossi. Le manovre in entrata per Florent Ghisolfi non sono però finite con lo scambio di prestiti, e sempre il Milan può essere sorpassato all’ultima curva dal dirigente transalpino. Via libera per la firma fino al 2029 in casa giallorossa.

Questa mattina Tammy Abraham sbarca a Milano, con Alexis Saelemaekers pronto al percorso inverso. Tra poco l’ala belga arriva a Roma, poi visite mediche e firma in prestito con la squadra giallorossa. Florent Ghisolfi sembra intenzionato a chiudere altri rinforzi nelle ultime ore della sessione estiva, oltre all’attaccante esterno si stringe per Tiago Djalò. Il difensore della Juve è tornato di stretta attualità dopo i problemi riscontrati nelle visite mediche di Danso, destinato a tornare al Lens. I giallorossi invece hanno intenzione di chiudere in Germania per un colpo a centrocampo, a lungo accostato anche alla lista dei desideri della squadra rossonera.

Calciomercato Roma, affondo finale per Koné: Bennacer blocca il Milan

Parliamo di Manu Konè, centrocampista francese in uscita dal Borussia Monchegladbach. Il calciatore ha l’accordo sia con la Roma che con il Milan, che però è bloccato dalla mancata cessione di Bennacer.

Ecco perché, secondo quanto riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, i giallorossi restano fiduciosi di chiudere oggi l’operazione a centrocampo dalla Bundesliga. Per il calciatore è pronto un contratto di cinque anni, da circa 2.5 milioni di euro di ingaggio stagionale.