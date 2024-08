Napoli e Roma: firma triennale e telenovela finita

Ultime calde ore di calciomercato, con la Roma che continua a cercare almeno un difensore centrale da regalare a Daniele De Rossi

Dopo il mancato perfezionamento dell’acquisto di Kevin Danso per alcuni problemi riscontrati nelle visite mediche, la Roma potrebbe concedere il bis anche con Tiago Djalo, rientrato di recente in albergo dopo una sessione di esami a dir poco approfondita. Una situazione complicata da gestire che ha indotto Florent Ghisolfi a fare nuovi tentativi per Loic Badé, sin qui rispediti tutti al mittente, ma anche per Mats Hummels, svincolatosi a giugno dal Borussia Dortmund.

Nelle scorse ore, è stato offerto ance Oumar Solet, ma in queste ultime infuocate battute della sessione estiva di calciomercato sono molti i nomi accostati ai giallorossi, compreso quello di Milan Skriniar.

Dal Napoli alla Roma, se ne va in Turchia

Come è noto, le squadre italiane avranno tempo fino a mezzanotte per ingaggiare calciatori sotto contratto con altri club, ma potranno continuare a trattare e tesserare i calciatori senza contratto ancora per qualche mese. A questo novero di profili, appartiene anche Mario Hermoso. L’ex Atletico Madrid è stato in più di un’occasione accostato a Inter, Milan, Napoli e Roma, ma il suo destino sembra essere lontano dalla Serie A.

Secondo il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, infatti, il mancino spagnolo avrebbe raggiunto un accordo economico con il Galatasaray e nelle prossime ore dovrebbe firmare un contratto triennale con i giallorossi di Istanbul.