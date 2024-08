Nuovo difensore già a Roma: operazione bis De Rossi

Nuovo difensore Roma, operazione bis per De Rossi che è pronto ad accogliere due elementi. Ecco quello che sta succedendo

Sembrava essere stato messo in standby il colpo Djalò. Invece non è così, perché secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio il difensore della Juventus è già nella Capitale e pronto a sostenere le visite mediche con la Roma. Insomma, ci siamo. E Ghisolfi ha trovato il “sostituto” di Danso che come venuto fuori nel corso della notte non ha superato le visite mediche. Delle visite approfondite, comunque, le farà anche il portoghese, visto che è reduce da un infortunio importante che non lascia tutti tranquilli. E nemmeno De Rossi, in ogni caso, sembra essere convinto di quello che potrebbe dare alla sua squadra.

Ma non è tutto, perché la Roma, sempre secondo quanto scritto sul proprio profilo X dal giornalista, un altro difensore centrale lo potrebbe prendere. Oltre al sondaggio per Skriniar, starebbe pensando ad un svincolato di lusso, già accostato ai giallorossi e non solo in questa sessione di mercato. E in tutto questo è stata anche inviata un’offerta ufficiale per Bade del Siviglia.

Djalò è a Roma, Hummels nei pensieri di Ghisolfi

Ci sarebbe stato infatti un sondaggio per Hummels, ex giocatore del Borussia Dortmund, che ha salutati appunto il club tedesco dopo la finale persa di Champions League contro il Real Madrid. L’ex nazionale è svincolato, quindi potrebbe anche arrivare a parametro zero. Nel corso di questi mesi è stato fatto un sondaggio anche da parte del Bologna, ma poi l’offerta dei rossoblù è stata rifiutata.

E la Roma ci starebbe nuovamente pensando. Anche perché Hummels, nonostante non sia più di primo pelo, è un giocatore che potrebbe essere assai utile sotto il profilo dell’esperienza e che ha dimostrato soprattutto pochi mesi fa di essere integro fisicamente. Quindi potrebbe essere davvero un’operazione importante. Vedremo quello che succederà in queste ore.