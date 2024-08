Nuovo difensore Roma: offerta ufficiale arrivata

Nuovo difensore Roma, i giallorossi hanno riaperto i canali che sembravano chiusi. Prima offerta ufficiale inviata da parte di Ghisolfi

Corsa contro il tempo per il centrale difensivo, dopo il mancato ingaggio di Danso che non ha superato le visite mediche. Si attendono comunicazioni ufficiali sotto questo aspetto da parte della Roma, mentre il Lens nella tarda serata di ieri un comunicato lo ha fatto spiegando che il giocatore tornerà in Francia.

Ore frenetiche e che passano davvero veloci per Ghisolfi. Si sta parlando in questi minuti anche di Skriniar, in uscita dal Psg. Mentre giallorossi starebbero anche pensando ad un clamoroso ritorno di fiamma. Un giocatore che sembrava destinato ad andare in Germania o in Premier League ma che, per il momento, è rimasto ancora al suo club attuale in Liga. E la Roma lo potrebbe strappare proprio in questi minuti.

Calciomercato Roma, offerta ufficiale per Badé

Ghisolfi ha rimesso al centro delle proprie attenzioni il difensore del Siviglia Loic Badé, già accostato ai giallorossi nei mesi scorsi. E ha anche inviato un’offerta di 20 milioni di euro per il giocatore che deve essere presa in considerazione non solo dal club andaluso ma anche dal difensore stesso, che deve decidere in fretta cosa vuole fare, visto che il mercato come sappiamo si chiude oggi.

Nell’attesa la Roma ha praticamente chiuso per Djalò, che a differenza di quanto uscito un paio d’ore fa è già nella Capitale per sostenere le visite mediche. Questo non preclude comunque l’arrivo di un altro centrale anche perché in uscita c’è sempre Smalling: il mercato arabo si chiude più tardi e non è escluso che da quelle parti ci possano provare ancora. Ma vedremo come andrà a finire.