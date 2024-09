Calciomercato Roma, firma subito con la clausola

Calciomercato Roma, firma in arrivo con la clausola. Oggi potrebbe essere già il giorno dell’annuncio ufficiale. La situazione

Si sta sistemando la rosa della Roma. Sì, è vero, ci è sicuramente voluto del tempo per far quadrare conti e incastri, ma adesso pare che ci siamo davvero.

Mancava qualche elemento dietro a Daniele De Rossi. E con l’addio di Smalling ormai certo – oggi le visite – l’innesto di Hermoso è importante. Lo ha praticamente annunciato ieri DDR, alla fine della partita contro la Juventus che l’ex Atletico Madrid sarebbe diventato un calciatore giallorosso. E oggi è il giorno della firma, secondo quanto riportato pochi minuti fa sul proprio profilo X dal giornalista Fabrizio Romano.

Calciomercato Roma, Hermoso firma con la clausola

“Mario Hermoso firma oggi come nuovo giocatore della Roma. Nelle prossime ore si svolgerà la fase finale degli accertamenti medici. Contratto valido fino al 2027 con clausola di risoluzione nel 2026“. Insomma, triennale per l’ex madrileno che tra due anni, comunque, avrà la possibilità di andare via con la clausola che è stata inserita nell’accordo.

Ovviamente non si conosce ancora l’ammontare della stessa, ma esiste e quindi è da tenere in considerazione, quando sarà appunto il tempo di pensarci. Adesso ci sono da sistemare gli ultimi dettagli con la parte conclusiva delle visite mediche prima dell’annuncio che dovrebbe e potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Un bel colpo per Daniele De Rossi: un elemento dalla grande esperienza che ha sempre giocato negli ultimi anni la Champions League e che ha inoltre un grande temperamento. Tornerà assai utile nel corso della stagione. Sempre in attesa, infine, di Hummels, l’altro difensore che potrebbe arrivare a Trigoria nelle prossime ore. Sì, in questo modo la rosa sarebbe davvero al completo.