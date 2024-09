Calciomercato Roma, UFFICIALE: incassano anche i bianconeri

Il calciomercato estivo della Roma è stato ricco di colpi di scena, sia sul fronte degli acquisti che su quello delle cessioni. Le trattative di Florent Ghisolfi sono andate avanti oltre al gong del 30 agosto.

Il calciomercato non si chiude mai e l’esempio della sessione estiva della Roma sta a dimostrarlo. La squadra giallorossa ieri ha ufficializzato due cessioni destinazione Arabia Saudita, ed ufficializzato un colpo in entrata a parametro zero. Le manovre di Florent Ghisolfi vanno avanti anche in queste ore, concentrandosi su un altro rinforzo in difesa da pescare tra gli svincolati, dopo l’annuncio della firma di Mario Hermoso. Il dirigente francese deve trovare una soluzione per allungare la coperta in difesa della squadra giallorossa, con Daniele De Rossi che al momento ha a disposizione solo tre interpreti puri del ruolo in prima squadra.

Il nome più caldo, come erede di Chris Smalling volato nella Saudi Pro League, continua ad essere quello di Mats Hummels. Le prossime ore si preannunciano decisive per il futuro dell’esperto difensore tedesco, seguito anche dal Galatasaray. Ma nella giornata di ieri, prima dell’annuncio ufficiale della cessione del difensore inglese, la Roma aveva effettuato un’altra uscita verso il campionato dell’Arabia Saudita. Parliamo del giovane attaccante Joao Costa, passato a sorpresa all’Al Ettifaq di Steven Gerrard.

Calciomercato Roma, clausola Joao Costa: incassa anche il Corinthians

Florent Ghisolfi ha messo a segno un’altra plusvalenza, dopo il gong sulla sessione di calciomercato estivo in Serie A. La Roma ha accettato un’offerta da 9 milioni di euro proveniente dal club saudita, ma l’incasso non sarà tutto nelle casse del club giallorosso.

Come riportato nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, di questi 9 milioni provenienti dall’Arabia Saudita, la Roma dovrà versare il 20% nelle casse dei bianconeri brasiliani del Corinthians. Conti alla mano in casa giallorossa arriverà una plusvalenza di circa 7 milioni di euro.