Juventus, non è ancora finita: doppio affare alla Osimhen

Il calciomercato estivo della Juventus non è ancora finito. Cristiano Giuntoli lavora ad una doppia operazione in uscita. Le firme possono arrivare dopo l’ufficialità di Victor Osimhen.

L’onda lunga del calciomercato estivo non sembra volersi chiudere in Serie A. Mai come quest’anno tante trattative si stanno risolvendo dopo la chiusura ufficiale delle trattative in Italia, arrivata nella notte del 30 agosto. Lampante ne è l’esempio delle manovre della Roma, che ha effettuato tre operazioni ufficiali nella giornata di ieri. I giallorossi hanno chiuso il colpo Mario Hermoso in difesa, arrivato da svincolato dopo l’addio all’Atletico Madrid. In contemporanea Ghisolfi ha ceduto Chris Smalling e Joao Costa in Arabia Saudita, nell’ultimo giorno disponibile nel calciomercato saudita. Invece la telenovela legata al futuro di Victor Osimhen ha avuto un inatteso epilogo in Turchia.

Il centravanti nigeriano lascia il Napoli per accasarsi al Galatasaray. L’attaccante è stato accolto da una folla festante ad Istanbul. La fumata bianca è arrivata grazie al fatto che il calciomercato in Turchia è ancora aperto fino al 13 settembre. Una situazione che aveva coinvolto anche la Roma, che nel febbraio del 2023 aveva ceduto sempre al Galatasaray Nicolò Zaniolo, dopo il gong sulla sessione invernale. Ora anche la Juventus sta cercando soluzioni in uscita e Cristiano Giuntoli volge il suo sguardo verso la Super Lig turca.

Calciomercato Juventus, Giuntoli lavora al doppio addio: firmano dopo Osimhen

Dopo aver ufficializzato la cessione di Tiago Djalò al Porto, la Juventus cerca di piazzare anche Filip Kostic ed il brasiliano Arthur. Il laterale serbo sembrava vicino all’Arabia Saudita, ma la trattativa non si è conclusa nei tempi stabiliti. Il centrocampista, tornato dal prestito alla Fiorentina, è stato accostato a tanti club di Serie A ma alla fine è rimasto alla Continassa.

Cristiano Giuntoli confida di piazzare i due calciatori ritenuti esuberi da Thiago Motta in Turchia. La speranza del dirigente bianconero è che le firmi arrivino dopo la chiusura dell’affare Victor Osimhen nella Super Lig.