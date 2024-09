Iscrizione al campionato irregolare: sentenza UFFICIALE Figc

Neanche il tempo di iniziare la stagione che arriva la sentenza ufficiale della Figc. Ecco il verdetto sul ricorso presentato contro l’iscrizione irregolare al campionato 2024-25.

Oltre che sul rettangolo di gioco gli equilibri del calcio italiano passano anche dalle sentenze giudiziarie. Due stagioni fa la classifica della Serie A venne stravolta dalla sentenza che ha coinvolto la Juve, penalizzata di dieci lunghezze in classifica nell’ambito dell’inchiesta Prisma sulle plusvalenze. Nelle scorse ore la Figc ha emesso una sentenza importante nei campionati minori, dove era stato presentato un ricorso che puntava il dito contro l’iscrizione irregolare al campionato della stagione in corso.

Fari puntati sulle schermaglie giudiziarie che hanno coinvolto la Jesina e l’Alma Juventus Fano nel campionato di Eccellenza nella regione Marche. La prima squadra aveva presentato un ricorso al Tribunale Federale Territoriale della Figc contro l’iscrizione del club della provincia di Pesaro e Urbino. La sentenza ufficiale ha dato ragione all’Alma Juventus, che è così certa di disputare in Eccellenza la stagione 2024-25, che si apre questo fine settimana. Niente da fare per la Jesina, prima delle escluse nei ripescaggi e confermata nel campionato di Promozione marchigiano.

Sentenza ufficiale FIGC, ricorso respinto: via libera all’iscrizione dell’Alma Juventus Fano

Il Tribunale Federale Territoriale della Figc ha respinto il ricorso presentato dalla Jesina in via ufficiale. Apochi giorni dal via del campionato, con le due partite di Coppa Italia già rinviate in attesa della sentenza, ora la mappa del calcio marchigiano può dirsi definitiva.

Di seguito la sentenza ufficiale che ha coinvolto i due club nei giorni scorsi: “In seguito del ricorso presentato dalla A.S. JESINA S.r.l. in data 12 agosto 2024 avverso il comunicato ufficiale n.11 del 31/07/2024 del Comitato Regionale Marche in relazione alla delibera assunta dal consiglio direttivo del CR Marche del 31/07/2024 relativamente all’inserimento della società “1610 ALMAJUVENTUSFANO 1906 SRL “nell’organico del campionato Eccellenza Marche s.s. 2024/25 ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

Il Tribunale federale territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND – Comitato Regionale Marche, in data 3 settembre 2024″