Allarme Roma, UFFICIALE: altro infortunio in Nazionale

Piove sul bagnato in casa Roma dal fronte dell’infermeria durante la sosta Nazionali. Dopo lo stop di Artem Dovbyk, che salterà gli impegni dell’Ucraina, scatta un altro allarme con l’Italia.

La sosta delle Nazionali non porta buone notizie in casa Roma per Daniele De Rossi. Dopo l’infortunio di Artem Dovbyk, comunicato dall’Ucraina nelle scorse ore, c’è un nuovo stop in Nazionale con cui fare i conti per l’infermeria giallorossa. La squadra intanto continua a lavorare a Trigoria, dove si sono visti anche oggi i nuovi Mario Hermoso e Mats Hummels, mentre resta ancora indisponibile il centrocampista Enzo Le Fée.

Ora a fermarsi per infortunio è stato Tommaso Baldanzi, da poco sostituito nell’Italia Under 21. Il giocatore giallorosso ha ricevuto una botta alla schiena durante la partita contro i pari età del San Marino. Pochi minuti dopo aver subito il duro colpo l’ex Empoli ha lasciato il campo. Il commissario tecnico Nunziata ha gettato nella mischia Antonio Raimondo del Venezia. Una nuova tegola con cui fare i conti per l’infermeria del club giallorosso, che sta lavorando con Enzo Le Fée ancora out. Inoltre lo staff sanitario di Trigoria dovrà valutare con accuratezza le condizioni di Artem Dovbyk.

Nuovo infortunio Roma in Nazionale: cambio immediato per Baldanzi con l’Italia Under 21

La ripresa stagionale in casa Roma è fissata a domenica 15 settembre, quando i giallorossi saranno ospiti del Genoa. Mentre De Rossi lavora con i nuovi volti sbarcati a Trigoria nelle scorse ore scattano diversi campanelli d’allarme intorno all’infermeria.

La speranza è che per il giovane attaccante, schierato anche più dietro da De Rossi in queste prime giornate, abbia subito solo una dolorosa botta al fondoschiena. Le condizioni dell’ex Empoli andranno valutato con attenzione nelle prossime ore, dove arriveranno diagnosi ufficiali più specifiche.