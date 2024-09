Roma, nuova assenza a Trigoria: le ultime su Hummels e Hermoso

La Roma lavora a Trigoria senza il gruppo dei Nazionali. Nuova assenza per mister De Rossi, ecco le ultime sui nuovi arrivavati Mats Hummels e Mario Hermoso.

Roma a lavoro a ranghi ridotti a Trigoria durante la pausa per le Nazionali. La squadra giallorossa si è ritrovata anche oggi agli ordini di Daniele De Rossi nel centro sportivo Fulvio Bernardini. Fioccano le assenze per l’ex capitano romanista, che deve fare a meno di ben 19 giocatori chiamati dalle proprie rappresentative Nazionali. Tra i tanti che hanno lasciato Trigoria per aggregarsi alla propria Nazionale è arrivata anche una cattiva notizia intorno alle condizioni di Artem Dovbyk. Il centravanti giallorosso ha lasciato il ritiro dell’Ucraina in seguito ad un problema al flessore riscontrato in casa della Juventus.

la squadra giallorossa si è ritrovata quest’oggi a Trigoria per lavorare col gruppo dei calciatori rimasti a disposizione di Daniele De Rossi. La Roma è ancora a secco di vittorie dopo le prime tre di campionato e sarà fondamentale invertire la marcia già a partire dal prossimo impegno in Serie A. La squadra giallorossa tornerà in campo domenica 15 settembre, nella gara all’ora di pranzo in casa del Genoa. Così come nella giornata di ieri anche oggi Mario Hermoso e Mats Hummels hanno lavorato con il resto dei compagni agli ordini di mister De Rossi.

Roma a ranghi ridotti a Trigoria, ancora out Le Fée: Hummels con Hermoso in gruppo

I due difensori, freschi di firma con la Roma, sono apparsi insieme negli scatti diffusi dal sito ufficiale della squadra giallorossa. Daniele De Rossi cerca da subito l’intesa nei meccanismi difensivi per lo spagnolo ed il tedesco, che da luglio erano rimasti senza squadra.

Ancora assente invece il centrocampista francese Enzo Le Fée. L’ex Rennes non ha lavorato col resto del gruppo a Trigoria dopo aver già saltato la trasferta in casa della Juve per infortunio muscolare. Il suo recupero in vista della ripartenza dopo la sosta per le nazionali resta dunque in dubbio, al pari del centravanti ucraino che è di ritorno in Italia.