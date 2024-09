Caso Danso, annuncio UFFICIALE sul verdetto

Il mancato arrivo di Kevin Danso alla Roma resta un caso aperto dopo le visite mediche svolte con i giallorossi. Ecco il nuovo annuncio ufficiale sulle condizioni del difensore austriaco.

La sessione di calciomercato estivo della Roma è stata segnata anche dal caso Kevin Danso. Il difensore centrale austriaco era sbarcato nella Capitale a fine agosto e tutto sembrava pronto per la firma con la squadra giallorossa. Ma la firma nero su bianco sul nuovo contratto non è arrivata, in seguito a problematiche riscontrate nelle visite mediche del classe ’98. Circostanza che ha visto il club francese del Lens, proprietario del cartellino, annunciare il ritorno del centrale difensivo in Ligue 1 e dunque ufficializzandone il mancato passaggio alla squadra capitolina.

Quello che doveva essere un rinforzo in extremis per la Roma di De Rossi è diventato un caso spinoso nel calciomercato estivo di Florent Ghisolfi. Ora la Roma ha chiuso con due innesti a parametro zero in difesa, garantendosi le prestazioni di Mario Hermoso e Mats Hummels, che hanno firmato dopo la chiusura della sessione estiva. Dal canto suo il Lens, che ha visto sfumare la cessione di Danso all’ultima curva, avrebbe paventato l’ipotesi di intentare una causa alla Roma.

Il caso Danso non è ancora chiuso: annuncio ufficiale del Ct austriaco Rangnick

Il difensore classe ’98 non è stato convocato finora dalla nazionale austriaca. Il commissario tecnico Ralf Rangnick non lo ha incluso nei test di Nations League, rimandando al Lens la palla su nuove visite mediche da affrontare per Kevin Danso.

Il commissario tecnico austriaco, ex Lipisa e Manchester Unitesd, è tornato a parlare del caso Kevin Danso in conferenza stampa. Ecco le parole del CT dell’Austria sul difensore, ancora fuori dai convocati in nazionale: “Con Kevin Danso, dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà a Lens. Finché non avrà il permesso di giocare in Francia, non potrà giocare per noi. Siamo in contatto regolare, anche con il dipartimento medico di Lens. Non appena arriverà il via libera, vedremo se ha ancora senso che venga a Oslo.”

La sfida di Nations League contro la Norvegia è in programma lunedì 9 settembre.