Dall’Inter alla Juve: il bomber firma a zero

Maxi intreccio per il bomber in Serie A, dalla Roma alla Juve, passando per l’Inter di Simone Inzaghi. Spunta la firma a zero che può fare saltare il banco a stretto giro di posta.

La sessione di calciomercato estivo in Serie A ha visto la Roma di De Rossi al centro di tanti intrecci con le big del campionato italiano. A partire dall’acquisto dalla Juve di Matias Soulè, passando per lo scambio di prestiti tra Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers con il Milan. Un altro intreccio in attacco ha coinvolto giallorossi e bianconeri, oltre ai Campioni d’Italia dell’Inter. Tra i tanti nomi rimbalzati quasi per tutte le grandi squadre del campionato italiano c’è quello di un bomber che si è messo in vetrina in Ligue 1 nelle ultime stagioni. Il contratto del centravanti è in scadenza nel giugno del 2025, ma per la Serie A c’è una concorrente che rischia di far saltare il banco a parametro zero.

Prima che la Roma puntasse tutto su Artem Dovbyk, capocannoniere della scorsa Liga, tra i tanti nomi accostati a Florent Ghisolfi era spuntato anche quello di Jonathan David. Il centravanti canadese è il trascinatore del Lille e della propria Nazionale e nei mesi passati era finito nei radar della Serie A. Sempre nel campionato italiano Milan e Napoli vennero segnalate sulle sue tracce, prima di virare rispettivamente su Alvaro Morata e Romelu Lukaku. Tra le ultime squadre accostate c’erano anche Inter e Juve, vigili su un profilo di levatura internazionale che accende le fantasie di tanti top club in giro per l’Europa.

Calciomercato Juve, anche Roma e Inter sono un ricordo: firma a zero col Barcellona

Ed a spuntarla, secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna, potrebbe essere il Barcellona di Hansi Flick. Il bomber canadese, secondo quanto scrive il sito Elnacional.cat, si sarebbe offerto a parametro zero alla squadra Blaugrana. Idealmente l’attaccante del Lille raccoglierebbe l’eredità di Robert Lewandowski in casa catalana.

Il Barcellona avrebbe già risposto con interesse alla proposta dell’attaccante, che in quattro stagioni in Ligue 1 ha segnato 84 reti in 182 incontri.