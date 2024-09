Firme UFFICIALI in Turchia: 4 milioni e bye bye Roma

Svolta in uscita sul fronte delle cessioni nel calciomercato estivo e doppia firma ufficiale in Turchia. Operazione da 4 milioni e niente Roma per i calciatori.

Nonostante la finestra di calciomercato estivo in Serie A si è chiusa formalmente il 30 agosto, la Roma è stata attiva fino a pochi giorni fa. Le manovre di Florent Ghisolfi sono andate ben oltre la naturale scadenza delle trattative per il campionato italiano. Il dirigente francese ha perfezionato due cessioni in Arabia Saudita il 2 settembre, accogliendo due rinforzi a parametro zero. La Roma ha salutato il giovane Joao Costa ed il centrale inglese Chris Smalling, entrambi direzione Saudi Pro League. Sul fronte delle entrate ci sono state le firme ufficiali di Mario Hermoso prima e Mats Hummels poi.

Al pari della squadra giallorossa anche tanti club stanno approfittando delle varie finestre di calciomercato ancora aperte in giro per il mondo. Basti pensare al Napoli, che ha ceduto in Turchia Victor Osimhen, nuovo centravanti del Galatasaray. Sempre nella Super Lig turca c’è stata in queste ore una doppia operazione ufficiale che ha coinvolto una delle prossime avversarie dei giallorossi allo stadio Olimpico.

Calciomercato, svolta Braga prima della Roma: doppio addio ufficiale in Turchia

Fari puntati sullo Sporting Braga, squadra portoghese tra le prossime avversarie della Roma in Europa League. I giallorossi ospiteranno la squadra lusitana allo stadio Olimpico, il 12 dicembre. In queste ore il Braga ha comuicato attraverso il proprio sito ufficiale di aver ceduto due calciatori al Trabzonspor in Turchia.

Parliamo dell’attaccante Simon Banza, in estate accostato anche alla Roma, e del difensore Serdar Saatci. I due calciatori si trasferiscono in Turchia per un’operazione che vale 4.5 milioni di euro. L’attaccante arriva al Trabzonspor con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro e si riserva una clausola di riscatto non vincolante da 25 milioni di euro.