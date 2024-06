Nuovo bomber Roma, incontro con Ghisolfi: stipendio triplicato

L’apertura del calciomercato estivo si avvicina e la Roma di De Rossi getta le basi per le prossime manovre, sia in entrata che in uscita. Florent Ghisolfi a caccia del bomber, c’è l’incontro con l’agente.

Non ci sono soste per Daniele De Rossi in casa Roma, il tecnico giallorosso sta pianificando le prime mosse del mercato estivo con Florent Ghisolfi. Il nuovo dirigente francese, dopo aver riscattato il terzino Angelino dal Lipsia, lavora al nuovo pacchetto offensivo della rosa giallorossa. Con l’addio a Romelu Lukaku che appare scontato, il belga tornerà al Chelsea che cerca un trasferimento definitivo, spunta un sorpasso nella corsa al nuovo bomber. Ghisolfi ha già un incontro potenzialmente decisivo in programma.

Dopo le prime riunioni per pianificare le manovre del calciomercato estivo ora la Roma sembra pronta a rompere gli indugi sul fronte delle entrate. La sessione estiva, che si aprirà ufficialmente il primo luglio, potrà portare diversi movimenti a sorpresa a Trigoria, sia sui nuovi arrivi che sul fronte delle cessioni non sono esclusi ribaltoni. Nel pacchetto offensivo dei giallorossi va avanti il casting per l’erede di Romelu Lukaku, terminata la stagione in prestito il belga tornerà al Chelsea, che vuole venderlo a titolo definitivo. Ed in questi giorni è in programma un incontro tra Ghisolfi e Ramadani, agente di Federico Chiesa ma non solo.

Calciomercato Roma, Banza nel mirino di Ghisolfi: incontro con Ramadani

Il procuratore dell’est Europa cura gli interessi dell’esterno offensivo della Juventus, oltre che dell’ex Atalanta Jeremie Boga. Entrambi gli attaccanti sono stati accostati al taccuino di De Rossi e potrebbero essere oggetto di discussione con Ramadani. L’agente poi ha anche Simon Banza nella sua scuderia.

Attaccante veloce e dal fisico imponente, 189 cm, il 28enne si è messo in luce con la maglia del Braga in Portogallo. 37 gol e 15 assist in 87 partite con il club lusitano, con Ghisolfi che già lo ha avuto al Lens per due stagioni. Secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, nell’incontro con Ramadani si parlerà anche del centravanti congolese, che al Braga guadagna 500mila euro a stagione, con la Roma pronta a triplicargli lo stipendio in caso di fumata bianca. I lusitani potrebbero cederlo per un’offerta da 20 milioni di euro.