Ritorno da sogno: vuole solo la Roma

Calciomercato Roma, il grande obiettivo è il ritorno a Trigoria dopo la firma in Serie A. Ecco le ultime sul calciatore ex giallorosso, che si sta mettendo in vetrina nelle ultime uscite.

Il calciomercato estivo della Roma è stato ricco di movimenti a sorpresa, sia sul fronte delle entrate che su quello delle cessioni. Le manovre di Florent Ghisolfi sono andate ben oltre la scadenza della sessione estiva in Serie A, con due cessioni (Joao Costa e Chris Smalling) chiuse in Arabia Saudita il 2 settembre. Nei giorni scorsi è arrivato anche un doppio rinforzo in difesa per Daniele De Rossi. Le firme a parametro zero di Mats Hummels e Mario Hermoso hanno garantito maggiore profondità al pacchetto difensivo della squadra giallorossa. A pochi giorni dal gong sulla finestra ordinaria di calciomercato emerge l’obiettivo fissato dal calciatore dopo la partenza da Trigoria.

La Roma ha rivoluzionato tutti i reparti di gioco, con ben undici nuovi calciatori acquistati in questa sessione estiva. In particolare nell’ultimo giorno utile per chiudere le trattative in Serie A c’è stato il saluto ad Edoardo Bove. Il centrocampista classe 2002, cresciuto nelle giovanili giallorosse a Trigoria, si è trasferito in prestito con obbligo di riscatto alla Fiorentina di Raffaele Palladino. La squadra giallorossa ha invece chiuso per l’arrivo di Manu Kone, a lungo accostato anche al Milan e ultimo dei centrocampisti acquistati per Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, Bove sogna il ritorno a Trigoria: tutto passa per Firenze

Ma il grande obiettivo di Edoardo Bove è quello di riconquistare la fiducia della Roma. Il centrocampista viola, che ha avuto un buon impatto nella prima con la Fiorentina, sogna il ritorno in giallorosso dopo la parentesi in Serie A. Il classe 2002 è stato protagonista anche con l’Italia Under 21, segnando una rete con la fascia di capitano al braccio.

Secondo quanto scrive Firenzeviola.it, Edoardo Bove ha il grande obiettivo di tornare a vestire il giallorosso in vista della prossima stagione. Per farlo dovrà per forza di cose mettersi in mostra con la maglia della Fiorentina, ma c’è il vincolo dell’obbligo di riscatto da considerare. In caso del 60% di presenze in campo per la società toscana scatterebbe l’obbligo di riscatto.