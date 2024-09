Tegola Milan, grave infortunio in Nazionale: Roma a rischio

Grave infortunio in casa Milan durante la sosta delle Nazionali. Non arrivano buone notizie per Paulo Fonseca in vista delle prossime settimane. Tempi di recupero lunghi, a rischio anche la sfida con la Roma.

La sosta delle Nazionali porta una nuova tegola in Serie A, con il grave infortunio che coinvolge il Milan di Paulo Fonseca. La squadra rossonera è partita col freno a mano tirato in campionato, con solo due punti dopo tre partite al pari della Roma di Daniele De Rossi. Anche la squadra giallorossa ha i suoi grattacapi dall’infermeria. Il centravanti Artem Dovbyk è rientrato in anticipo per infortunio dal ritiro dell’Ucraina e con l’Italia c’è stato lo stop di Lorenzo Pellegrini. Le condizioni del centrocampista e capitano giallorosso restano da monitorare in vista del ritorno in campo della Roma, mentre il Milan deve fare i conti con un lungo stop in mezzo al campo.

Nuovo infortunio a centrocampo per il Milan di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, ex Roma, perde a lungo uno dei calciatori che hanno lasciato Milanello per rispondere alla chiamata della propria Nazionale. Parliamo di Ismael Bennacer, che ha rimediato un infortunio in allenamento con l’Algeria. L’ex Empoli potrebbe dover restare a lungo lontano dai campi, fissando il recupero nel mese di dicembre. La sfida tra Roma e Milan allo stadio Olimpico si giocherà nel fine settimana del 29 dicembre.

Tegola Bennacer in casa Milan, grave infortunio in Nazionale: può saltare anche la Roma

Il centrocampista ex Empoli resterà a lungo fuori dal campo in casa Milan. Il classe ’97 ha subito un infortunio al polpaccio e, come riportato da Calciomercato.it, i tempi di recupero potrebbero essere fissati in tre mesi.

Saranno decisivi gli esami strumentali ai quali il giocatore si sottoporrà una volta tornato dal ritiro contro l’Algeria. Qualora la diagnosi dovesse confermare i tempi di recupero in novanta giorni il calciatore sarebbe in dubbio anche per la sfida dello stadio Olimpico contro la Roma, ultima gara dell’anno solare per le due squadre.