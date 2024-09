Incontro UFFICIALE con De Rossi: rivoluzione in Serie A

Incontro ufficiale con Daniele De Rossi nel bel mezzo della sosta per le Nazionali della Serie A. Anche il tecnico della Roma ha partecipato all’importante riunione tenutasi con i vertici arbitrali.

Il campionato italiano è arrivato alla prima pausa per le Nazionali dopo tre giornate della nuova Serie A. Nessuna squadra a punteggio pieno dopo i primi 270 minuti stagionali, con la Roma chiamata a trovare la prima vittoria in campionato nella nuova stagione. Daniele De Rossi ha il compito di invertire la tendenza della partenza col freno a mano tirato, e l’occasione di riscatto è in programma in trasferta domenica prossima. I giallorossi saranno ospiti del Genoa di Alberto Gilardino, che fin qui ha trovato 4 punti in campionato. In attesa della ripartenza stagionale, il tecnico romanista ha partecipato ad un importante incontro ufficiale che ha coinvolto i vertici del calcio italiano.

Anche il tecnico della Roma ha partecipato all’incontro con i vertici arbitrali del campionato italiano, tenutosi oggi a Lissone. Tutte le società di Serie A hanno partecipato all’incontro organizzato dall’Aia. Per il mondo arbitrale erano presenti il Presidenten Aia Carlo Pacifici, il suo vice Alberto Zaroli, il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi con il Componente Andrea Gervasoni, il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Antonio Damato e dei rapporti con le società Riccardo Pinzani. Oggetto dell’incontro le modifiche attuate al regolamento arbitrale della Serie A a partire da questa stagione.

I vertici AIA incontrano la Serie A, c’è anche De Rossi: le modifiche al regolamento arbitrale

Focus sul rapporto capitani – arbitri e non solo, come svela il sito Sport.Sky.it. Il dialogo tra capitani e direttori di gara sarà esclusivo per gli episodi più controversi, evitando capannelli di calciatori intorno al fischietto della partita.

Altra importante novità è una doppia modifica apportata al regolamento. Ovvero la depenalizzazione del fallo di mano non antisportivo in area e la nuova regola sull‘ingresso anticipato in area in occasione dei calci di rigore. Nel primo casa scatta il rosso soltanto se si evita un gol in maniera deliberata, nel secondo se un calciatore invade l’area in occasione del rigore dei suoi ci sarà sempre punizione contro.