Genoa-Roma, incubo infortuni: triplo recupero in extremis

Genoa-Roma si avvicina ed i tecnici si concentrano sulle rispettive infermerie. Incubo infortuni e triplo recupero in extremis per la sfida dello stadio Marassi.

La Roma di Daniele De Rossi è arrivata alla prima sosta per le Nazionali della stagione dopo una partenza decisamente in salita. La squadra giallorossa ha trovato fin qui solo due punti nelle prime tre giornate di campionato, frutto dei due pareggi esterni contro Cagliari e Juventus. In mezzo ai due segni X c’è stata la sconfitta interna subita ai danni dell’Empoli. Sarà dunque fondamentale invertire la tendenza nelle prossime giornate, a partire dall’impegno esterno in programma domenica ad ora di pranzo in casa del Genoa di Alberto Gilardino. Entrambe le squadre fanno la conta delle assenze dopo una serie di infortuni che hanno affollato le rispettive infermerie.

Lato Roma le attenzioni sono rivolte alle condizioni di Lorenzo Pellegrini, Enzo Le Fée e Artem Dovbyk. Solo il centravanti ucraino nelle ultime ore ha dato buoni segnali di recupero in vista della trasferta di domenica prossima. Per il capitano ed il centrocampista francese ci sono ancora dubbi da sciogliere in vista del lunch match del Marassi. Lato Genoa la musica non cambia, anche mister Gilardino deve fare i conti con diverse assenze con la sfida ai giallorossi all’orizzonte.

Verso Genoa-Roma, il punto sugli infortunati: triplo recupero in casa ligure

Anche ieri in casa rossoblù hanno lavorato a parte Bani, De Winter e Messias. I tre calciatori restano in dubbio per la sfida tra Genoa e Roma ma il club ligure ha intenzione di tentare il tutto per tutto per recuperarli per il lunch match della quarta giornata di Serie A.

Come scrive l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il Genoa confida di recuperare i tre calciatori in vista della sfida interna alla Roma almeno per la panchina. Sicuramente resteranno fuori l’ex Juventus Fabio Miretti e Norton-Cuffy, al pari dell’ex Napoli Zanoli.