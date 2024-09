Ultimatum Vlahovic, addio Juve: Giuntoli ha già scelto l’erede

Il futuro di Dusan Vlahovic scuote il calciomercato in casa Juve. Aria di ultimatum per il rinnovo del centravanti serbo, con Cristiano Giuntoli che ha già messo le mani sull’erede.

L’inizio di stagione di Dusan Vlahovic è stato positivo in casa Juve. Il centravanti ex Fiorentina ha siglato due reti nelle prime tre di campionato, centrando la doppietta in casa dell’Hellas Verona. Il club bianconero però si trova di fronte ad un bivio che dipende dal pesante ingaggio che il serbo percepirà da questa stagione 12 milioni netti di stipendio. Per le casse del club piemontese l’ingaggio peserà per 23 milioni di euro, somma da record per il campionato italiano. Ecco perché nei piani di Cristiano Giuntoli c’è un incontro con l’agente della punta serba a stretto giro di posta.

Il secondo calciatore più pagato della Serie A è Lautaro Martinez, il cui ingaggio costa 9 milioni netti all’Inter ( 17 mln lordi ). L’intenzione della dirigenza bianconera, in vista dell’incontro col rappresentante del centravanti serbo, è quella di spalmare l’alto ingaggio slittando la scadenza contrattuale dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2028. Vlahovic dovrebbe quindi percepire una cifra simile al suo collega nerazzurro, ma la strada per il rinnovo non è completamente spianata in casa bianconera, secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’.

Calciomercato Juve, aria di ultimatum per Vlahovic: Giuntoli ha già scelto l’erede

L’ostacolo principale resta quello di strappare il sì del calciatore ad un ingaggio più basso. La Juve ha intenzione di risparmiare 6 milioni lordi a stagione con l’ingaggio spalmato di Dusan Vlahovic, che però a suon di gol può presentarsi al tavolo della trattativa forte delle sue prestazioni in bianconero.

In attesa di capire l’evolversi della trattativa, Cristiano Giuntoli ha iniziato a guardarsi intorno in caso di fumata nera per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Il prescelto dal dirigente della Juve è un vecchio pupillo dai tempi del Napoli. Parliamo di Jonathan David, trascinatore del Lille e della nazionale canadese. Il centravanti, in scadenza di contratto con il club transalpino, è stato accostato anche all’Inter di Giuseppe Marotta in Serie A negli ultimi tempi.