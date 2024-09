Zalewski ha detto sì, la Roma quasi: cosa manca per l’addio

Calciomercato Roma, conto alla rovescia decisivo per l’addio a Nicola Zalewski. Il laterale ha detto sì all’offerta del Galatasaray, l’ultima parola passa alla società giallorossa.

Nicola Zalewski si avvicina sempre di più alla Turchia, dopo aver accettato l’offerta economica del Galatasaray. Il club di Istanbul è pronto a mettere sul piatto un ingaggio importante per l’esterno cresciuto nella Roma. Emissari della società turca hanno raggiunto la Capitale nella giornata di ieri e, dopo che il calciatore ha detto sì all’offerta recapitata, ora manca l’ultimo incastro decisivo per la chiusura dell’operazione. Il laterale classe 2002 si è messo nuovamente in vetrina con la Polonia, conquistando e realizzando il calcio di rigore che è valso la vittoria in rimonta ai danni della Scozia. Ora tutto sembra pronto per l’addio definitivo alla squadra guidata da Daniele De Rossi.

Il calciomercato in Turchia chiude il 13 settembre e le prossime ore saranno quelle decisive per la chiusura dell’operazione Nicola Zalewski. Il Galatasaray, dopo la clamorosa firma di Victor Osimhen in attacco, vuole pescare in extremis un nuovo rinforzo dalla Serie A. Il club di Istanbul ha trovato l’accordo totale con il calciatore, pronto a percepire uno stipendio da circa 2 milioni di euro a stagione. L’ultima parola passa alla società guidata dai Friedkin, che dovrà decidere se accettare o meno l’offerta economica per il cartellino dell’esterno nato a Tivoli.

Calciomercato Roma, accordo totale Zalewski – Galatasaray: cosa manca per la firma

Il contratto con il numero 59 è in scadenza nel giugno del 2025 e questo fatto mette la Roma in una posizione di svantaggio sul tavolo della trattativa di fronte all’offerta dei turchi per il cartellino. Offerta che, secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Romanista’ ammonterebbe a 7 milioni di euro per Zalewski.

Il quotidiano aggiunge come l’ultima parola passi per la proprietà Friedkin, che in caso di fumata nera improvvisa aprirebbe i tavoli per il rinnovo del laterale giallorosso. Il Galatasaray non sembra voler presentare rilanci, dal canto suo il calciatore ha già sentito i colleghi in forza al club turco, come l’ex Inter Mauro Icardi.