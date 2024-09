Addio Zalewski, colpo di scena Roma: firma in serie B

Il calciomercato della Roma non si è ancora chiuso in uscita. Fari puntati sul futuro di Nicola Zalewski, al passo d’addio direzione Turchia. Spunta la firma alternativa in Serie B.

La corsa contro il tempo per Nicola Zalewski al Galatasaray entra nella fase più calda. Domani sera chiuderà il calciomercato in Turchia e le prossime ore si preannunciano decisive per il futuro del laterale cresciuto nella Roma. L’accordo tra il calciatore ed il club di Istanbul è stato già trovato, manca la fumata bianca economica tra i due club giallorossi. I turchi stanno valutando anche piste alternative al classe 2002, che si è messo nuovamente in mostra con la maglia della Polonia in Nations League. Spunta l’operazione a sorpresa in Serie B, il Galatasaray piomba su un ex obiettivo accostato a Roma e Lazio nei mesi scorsi.

Ore decisive per la chiusura dell’operazione Nicola Zalewski tra Roma e Galatasaray. Emissari del club turco sono da giorni nella Capitale per cercare di chiudere la firma dell’esterno cresciuto in giallorosso. Ieri è andato in scena un vertice tra le dirigenze per cercare l’accordo economico per il cartellino del laterale classe 2002. Ma la fumata bianca definitiva tarda ad arrivare ed il club di Istanbul, con il calciomercato che chiude domani sera per il campionato turco, studia piste alternative al numero 59 romanista.

Calciomercato Roma, il Galatasaray studia le alternative a Zalewski: operazione in Serie B

Nella serata di ieri era spuntata la pista Mario Rui dal Napoli come alternativa al colpo Nicola Zalewski in casa Galatasaray. Ma il terzino ex Roma non è l’unico dossier caldo sul taccuino del club turco, che valuta anche una pista nella Serie B italiana.

Riflettori accesi su Armand Laurienté, esterno offensivo del Sassuolo. La squadra emiliana sta faticando in Serie B, dove sono arrivati solo 5 punti in 4 incontri e l’attaccante transalpino già nei mesi scorsi era segnalato al passo d’addio in casa neroverde. Il suo profilo è stato accostato anche alla lista di Roma e Lazio ma ora, come scrive il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu su X, il Galatasary lo valuta come alternativa a Zalewski. Il cartellino del francese è valutato oltre 10 milioni di euro dal club emiliano.