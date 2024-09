Infortuni Roma, ansia De Rossi: esami a Trigoria

Infortuni Roma, Daniele De Rossi col fiato sospeso prima della sfida in casa del Genoa. Doppio esame decisivo a Trigoria in vista della trasferta allo stadio Marassi.

La Roma di Daniele De Rossi è chiamata a trovare la prima vittoria nella nuova stagione. La partenza in Serie A è stata in salita per la squadra giallorossa, che contro Cagliari ed Empoli ha trovato un solo punto. Prima della sosta Nazionali la squadra guidata dall’ex numero 16 ha pareggiato a reti bianche in casa della Juventus. Due punti nelle prime tre giornate di campionato, con l’obbligo di invertire la tendenza a partire dalla trasferta di domenica in casa del Genoa. La sfida del Marassi è in programma alle ore 12:30, primo lunch match stagionale in campionato per la squadra giallorossa.

Daniele De Rossi è pronto a sfidare l’amico Alberto Gilardino nella quarta giornata di campionato. La Roma farà visita al Genoa nella gara all’ora di pranzo di domenica 15 settembre. La squadra rossoblù ha collezionato 4 punti in Serie A dopo le prime tre giornate. Per la Roma sarà fondamentale trovare la vittoria per cercare di non perdere ulteriore terreno dai piani alti della classifica. Entrambe le squadre fanno la conta delle assenze in vista del lunch match di Marassi. Lato giallorosso sono tre i dubbi più grandi dall’infermeria per mister De Rossi.

Infortuni Roma, triplo dubbio per Genova: test decisivi a Trigoria

Il recupero di Artem Dovbyk resta un’incognita in vista di Genoa-Roma. Il centravanti ucraino è tornato dal ritiro della propria Nazionale senza aver giocato un minuto in Nations League. L’ex Girona ha sofferto un problema muscolare contro la Juve e anche ieri ha lavorato a parte. Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, se oggi tornasse a lavorare parzialmente in gruppo la sua presenza a Genova diventerebbe opzione concreta.

Situazione identica per Lorenzo Pellegrini, anche lui infortunato ma scendendo in campo con l’Italia. Se nelle prossime ore riuscirà a tornare in gruppo aumenterebbero le chance di vederlo in campo per Genoa-Roma. Appare invece più difficile il recupero di Enzo Le Feè, il francese potrebbe restare a riposo e recuperare per la prossima gara interna dei giallorossi.