Juventus insaziabile, lampo a doppia cifra: Roma avvisata

Gli intrecci di mercato tra Juventus e Roma potrebbero animare anche le prossime sessioni estive di calciomercato: ecco perché

Dopo aver incamerato un punto nelle prime tre giornate di campionato, la Roma di Daniele De Rossi è attesa dall’importante confronto del ‘Ferraris’ contro il Genoa di Gasperini. I giallorossi sono chiamati a centrare la prima vittoria stagione per ingranare finalmente la marcia. I segnali mostrati all’Allianz Stadium al cospetto della Juventus, però, non possono e non devono essere trascurati.

Proprio il riferimento ai bianconeri permette di allargare il punto di osservazione non solo a quello che è stato, ma anche a quello che sarà. La lunga e complessa trattativa che ha portato Soulé nella Capitale può configurarsi come una prova di forza della Roma, che è riuscita a centrare uno degli obiettivi sulla propria lista dei desideri ad una cifra inferiore rispetto ai 35 milioni inizialmente chiesti dalla Juventus. Ad un passo dal definire con la ‘Vecchia Signora’, prima del decisivo dietrofront che ha spianato la strada agli arrivi di Hermoso ed Hummels, la Roma potrebbe continuare a rendersi protagonista di vivaci dinamiche di mercato con la Juventus. Uno dei settori del campo attorno al quale graviteranno gli interessi dei due club, in tempi e in modi diversi, sarà sicuramente l’out di destra.

Calciomercato Roma, intrigo in corsia: tentazione Vanderson per la Juve

Benché sia stata puntellata con l’acquisto di Saud Abdulhamid, la catena di destra della Roma potrebbe essere soggetta ad importanti rivoluzioni nel corso delle prossime finestre di calciomercato. Non tanto in inverno, a meno di offerte improvvise nei prossimi mesi, quanto soprattutto in estate.

Come vi ha anticipato asromalive.it, due profili che stuzzicano e non poco Ghisolfi sono quelli di Wesley del Flamengo e Vanderson del Monaco. Per quest’ultimo, in particolare, si potrebbero creare i presupposti per una vera e propria asta nel corso dei prossimi mesi. Da sempre molto attento al mercato in Ligue 1, non è escluso che Cristiano Giuntoli possa entrare nell’ordine di idee di iscriversi alla corsa per Vanderson, battagliando con gli altri club sulle tracce della ‘freccia’ del Monaco. Così come la Roma, però, anche la Juve ha esaurito gli slot per gli extracomunitari: ragion per cui i bianconeri potranno eventualmente sondare il terreno a gennaio, per poi affondare il colpo solo a giugno. La base d’asta si aggira comunque sui 30 milioni di euro: la concorrenza dalla Premier League non è affatto da trascurare. Staremo a vedere cosa succederà.