Genoa-Roma, non solo Dovbyk: recupero UFFICIALE De Rossi

Si avvicina il ritorno in campo della Roma dopo la sosta delle Nazionali. La squadra guidata da Daniele De Rossi, oltre ad Artem Dovbyk, recupera un altro calciatore in dubbio per la sfida del Marassi.

Meno due a Genoa-Roma e nuovo recupero ufficiale per Daniele De Rossi a Trigoria. Buone notizie per il tecnico giallorosso dal quartier generale dei suoi, oltre ad Artem Dovbyk c’è un ritorno importante in gruppo, all’antivigilia della ripartenza della stagione dopo la sosta Nazionali. La squadra guidata dall’ex numero 16 è chiamata ad invertire la rotta della partenza in salita in questo campionato. Sarà fondamentale cercare la vittoria in casa della squadra ligure, guidata in panchina da Alberto Gilardino. Dopo il rientro in gruppo del centravanti ucraino c’è un altro recupero ufficiale a due giorni dalla trasferta dello stadio Marassi.

Domenica ad ora di pranzo la Roma scenderà in campo in casa del Genoa. Dopo la sosta sarà fondamentale ingranare da subito una serie di risultati positivi in casa giallorossa. Dopo le prime tre di campionato la squadra guidata da Daniele De Rossi ha solo due punti in classifica, frutto dei pareggi a reti bianche contro Cagliari e Juventus. Sarà fondamentale trovare la vittoria sul difficile campo del Genoa, per farlo l’ex Capitano giallorosso potrà contare sia su Artem Dovbyk che sul centrocampista Lorenzo Pellegrini secondo le ultime che arrivano da Trigoria.

Verso Genoa-Roma, recupero UFFICIALE Pellegrini: le ultime da Trigoria

Il numero 7 e Capitano della Roma è tornato a lavorare in gruppo nella seduta odierna di Trigoria. La Roma può contare sul recupero del centrocampista, che si era fermato per infortunio con l’Italia di Luciano Spalletti. Sia il capitano che la punta ucraina hanno lavorato col resto dei compagni nel centro sportivo giallorosso.

Ancora assente Enzo Le Fée, che a questo punto potrebbe rivedersi nella prossima sfida casalinga della Roma. Fuori dall’allenamento anche Nicola Zalewski, al centro del calciomercato in uscita, anche se di recente sembra saltata definitivamente la pista Galatasaray per il classe 2002.