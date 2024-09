Calciomercato Roma, sprint per l’accordo: infortunio e nuova svolta

Calciomercato Roma, ad accendere le ultime ore si è inserita con forza la situazione riguardante un profilo accostato a diversi club di Serie A

Dopo aver puntellato la propria mediana con l’innesto di Manu Koné, la Roma ha deciso di sistemare la difesa imprimendo l’accelerata decisiva alle operazioni che hanno portato Hummels ed Hermoso nella Capitale. Una scelta forte quella di Ghisolfi, maturata in seguito all’evoluzione della trattativa per Danso e al dietrofront sul fronte Djaló.

Fortemente voluti da Daniele De Rossi, i neo acquisti provvederanno ad implementare il ventaglio di soluzioni a disposizione del tecnico della Roma. Nelle ultime frenetiche ore di calciomercato, però, ai giallorossi era stato proposto anche il profilo di Oumar Solet, come rivelatovi con largo anticipo da asromalive.it. Il difensore francese, intanto, è tornato a calamitare nuove attenzioni da un punto di vista mediatico, dopo la decisione ufficiale di rescindere consensualmente il suo contratto con il Red Bull Salisburgo. Sebbene non siano filtrati dettagli concreti in merito alle cause che hanno portato al ‘divorzio’ tra il difensore francese e il club austriaco, il comunicato del Red Bull Salisburgo potrebbe innescare un improvviso effetto domino.

Calciomercato Roma, l’Anderlecht piomba su Solet: lo scenario

Secondo quanto evidenziato da Sacha Tavolieri, infatti, allo stato attuale della situazione Solet potrebbe rappresentare un’occasione interessante per l’Anderlecht. Alla ricerca di un profilo d’esperienza alla luce dell’infortunio patito da Jan Vertonghen, infatti, i Mauves potrebbero decidere di affondare il colpo per Solet, proponendogli subito un nuovo contratto.

Si tratta chiaramente di una traccia da monitorare con estrema attenzione che potrebbe portare a nuovi importanti sviluppi nel corso dei prossimi giorni. A tal proposito, non è escluso che altri club si mettano sulle tracce del difensore transalpino. Piuttosto complicata – anche se non impossibile – l’ipotesi che qualche compagine di Serie A affondi il colpo per Solet, almeno a stretto giro di posta. La variabile infortuni, però, potrebbe fare la differenza: l’Anderlecht docet.