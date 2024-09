Infortunio Saelemaekers, CdS: esami immediati e lungo stop

La Roma viene riacciuffata sul pareggio dal Genoa in extremis e Daniele De Rossi deve fare i conti anche con l’infortunio di Alexis Saelemaekers. Secondo il Corriere dello Sport per l’esterno belga c’è il rischio del lungo stop.

Ancora rinviato l’appuntamento con i tre punti per la Roma di Daniele De Rossi. Nonostante il primo gol di Artem Dovbyk in giallorosso, la squadra guidata dall’ex numero 16 è stata raggiunta sul finale dal Genoa, che ha pareggiato con De Winter. La prima sostituzione della gara per DDR è stata obbligata, con il cambio di Alexis Saelemaekers nella ripresa per infortunio. L’esterno offensivo ex Bologna ha accusato un problema alla caviglia che, secondo la diagnosi emessa in questi minuti dal Corriere dello Sport, potrebbe tenerlo lontano dai campi per diverse settimane.

Infortunio Saelemaekers, Cds: sospetta frattura e tempi di recupero lunghi

L’esterno belga ha abbandonato il terreno di gioco del Marassi pochi minuti dopo il secondo tempo. Al posto dell’ex Bologna Daniele De Rossi ha gettato nella mischia Mario Hermoso, alla sua prima presenza ufficiale con la Roma.

Le prime indiscrezioni dopo l’infortunio di Alexis Saelemaekers parlavano di una diagnosi di trauma distorsivo alla caviglia destra. Ora, secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, c’è la sospetta frattura per l’esterno offensivo belga. Secondo il quotidiano non si tratterebbe di una frattura scomposta o particolarmente grave, ma i tempi di recupero potrebbero allungarsi fino a toccare i due mesi. Il calciatore dovrebbe svolgere nuovi esami nella giornata di domani e non è esclusa l’ipotesi di intervento chirurgico per l’esterno giallorosso.