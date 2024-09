Infortunio Saelemaekers, l’esito degli esami e i tempi di recupero

Infortunio per Alexis Saelemaekers in casa Roma dopo il pareggio arrivato con il Genoa di Alberto Gilardino. Ecco le ultimissime sulle condizioni del laterale belga.

Piove sul bagnato in casa Roma dopo il pareggio con il Genoa. Non è bastato il primo gol stagionale di Artem Dovbyk a garantire i tre punti alla squadra giallorossa, a secco di vittorie dopo le prime quattro giornate di campionato. Il tecnico Daniele De Rossi, espulso sul finire della gara prima del gol del pareggio, deve fare i conti anche con l’infortunio riportato da Alexis Saelemaekers in casa giallorossa.

L’esterno ex Bologna si è fermato nella ripresa, obbligando Daniele De Rossi al cambio dopo aver subito un duro colpo alla caviglia. Il tecnico della Roma ha gettato nella mischia Mario Hermoso, al suo debutto in assoluto con la maglia giallorossa. Lo stop dell’esterno offensivo ha visto la squadra guidata da DDR progressivamente abbassarsi in proiezione difensiva, fino al gol del pareggio siglato da De Winter, vera e propria beffa all’ultimo minuto per la truppa romanista.

Infortunio Saelemaekers, tegola Roma: nuova diagnosi e tempi di recupero

Le prime impressioni parlavano di una diagnosi da trauma distorsivo alla caviglia destra. In serata poi era emersa la possibilità di una frattura per Alexis Saelemaekers, allarme confermato dagli ulteriori esami svolti dal calciatore belga.

Stando a quanto riportato da Fantacalcio.it, il calciatore si è sottoposto agli esami alla caviglia destra presso il Campus Biomedico e avrebbe riportato una microfrattura composta sotto il perone e un trauma distorsivo alla caviglia. Saranno necessari ulteriori esami quando il gonfiore sarà passato ma al momento l’esterno belga dovrebbe saltare diverse partite per la Roma. Almeno 40 giorni di stop per Alexis Saelemaekers, che potrebbe tornare a disposizione di Daniele De Rossi solo dopo la sosta di ottobre.