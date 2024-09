Juric nuovo allenatore della Roma, annuncio UFFICIALE

Dopo l’esonero di Daniele De Rossi la Roma ha ufficializzato l’erede in panchina dell’ex Capitano. Ecco tutti i dettagli della nomina della nuova guida tecnica in casa giallorossa.

Dopo l’addio a Daniele De Rossi la Roma affida la propria panchina a Ivan Juric. Il tecnico croato ha raggiunto Trigoria nel pomeriggio, dopo che nella mattinata la società giallorossa hanno comunicato l’esonero dell’ex Capitano. L’ex tecnico del Torino dirigerà il suo primo allenamento dopo il ribaltone tecnico arrivato nelle scorse ore in casa giallorossa.

La Roma riparte da Ivan Juric. L’allenatore croato, classe ’75, è reduce dall’esperienza al Torino. Il tecnico è stato scelto dalla proprietà Friedkin dopo l’esonero improvviso di Daniele De Rossi. In uno scenario che per certi versi ha ricordato l’addio a José Mourinho, tema sul quale avevano parlato sia Francesco Totti che lo stesso DDR, l’ex Capitano è stato esonerato stamattina con un comunicato ufficiale sul sito della Roma. Ora la società ha anche ufficializzato quello che sarà l’erede dell’ex numero 16 sulla panchina della squadra giallorossa.

Ivan Juric nuovo allenatore della Roma, c’è l’annuncio ufficiale

L’accordo con il tecnico croato è stato trovato sulla base di un contratto fino al termine della stagione da circa 2 milioni di euro, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League. Juric arriva sulla panchina della Roma dopo le esperienze al Torino ed Hellas Verona in Serie A. Prima ancora il croato era stato allenatore del Genoa e del Crotone.

Proprio in questi istanti, tra l’altro, la Roma ha ufficializzato l’ingaggio di Juric come nuovo allenatore fino al 30 giugno 2025. Secondo ‘Sky Sport’, inoltre, il tecnico avrebbe anche un’opzione per il secondo.