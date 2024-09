Nuovo ribaltone Roma, è successo dopo l’esonero di De Rossi

Nuovo ribaltone Roma, è successo dopo l’esonero di Daniele De Rossi. La squadra ha lasciato Trigoria dopo essersi ritrovata in mattinata.

Niente allenamento a Trigoria. Questa mattina la Roma, in vista della gara di domenica prossima contro l’Udinese, doveva tornare a sudare dopo il pareggio di Genova. Ma visto l’esonero di De Rossi non c’è stata nessuna seduta.

I giocatori, poco fa, hanno lasciato Trigoria dove si ritroveranno nel pomeriggio. Forse con il nuovo allenatore, quello che i Friedkin hanno scelto o sceglieranno nelle prossime ore. Una situazione incredibile. I nomi che circolano, come detto, sono parecchi: da Pioli – contattato ma ormai destinato all’Arabia Saudita – ad Allegri, con il quale per il momento non ci sono stati contatti di sorta. Ma tutto può succedere.

Nuovo ribaltone Roma, la squadra non si allena

Intanto, pochi istanti fa, anche Daniele De Rossi ha lasciato definitivamente il centro sportivo giallorosso. Sono spuntate anche delle foto in cui si vede ormai l’ex allenatore che abbraccia Ghisolfi. Daniele “rimarrà sempre di famiglia dentro al club” si legge sulla nota della società che ha ufficializzato l’addio. Ma non sappiamo onestamente come DDR abbia preso la notizia. Di certo, a occhio, non bene. Uno come lui ha dato tutto a questa squadra e non si aspettava sicuramente una presa di posizione del genere.

Ore calde, insomma, in attesa di capire chi si siederà sulla panchina giallorossa. Tra tutti i nomi che sono spuntati fuori c’è anche quello di Van Bommel.