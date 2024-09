Roma, non c’è pace per Pellegrini: le ultime da Trigoria

Cattive notizie per Lorenzo Pellegrini dopo Roma-Udinese. Il capitano giallorosso è stato tra i più bersagliati dai fischi dello stadio Olimpico, ed ora c’è un nuovo campanello d’allarme a Trigoria.

La Roma ritrova la vittoria ma subisce una pesante contestazione dallo stadio Olimpico, nel quinto turno della Serie A. La squadra giallorossa ha avuto la meglio sull’Udinese, travolta per 3-0 grazie alle reti di Dovbyk, Dybala su rigore e al primo gol di Tommaso Baldanzi con la maglia giallorossa. I primi tre punti della stagione sono arrivati in un clima surreale per la squadra guidata da Ivan Juric, dovuto alla contestazione del tifo romanista dopo l’esonero di Daniele De Rossi.

La Curva Sud è rimasta fuori per i primi trenta minuti della partita, lasciando il settore completamente vuoto in risposta all’esonero dell’ex Capitano. I tifosi presenti invece non hanno risparmiato i calciatori dai fischi e dalle contestazioni, che hanno colpito in particolare due senatori della prima squadra giallorossa. Tra i più bersagliati ci sono stati Bryan Cristante e Lorenzo Pellgrini. Il numero 7 e capitano giallorosso era già stato oggetto di contestazione a Trigoria dopo l’esonero di Daniele De Rossi, e ieri ha subito una nuova protesta da parte della propria tifoseria.

Roma, nuovo guaio per Pellegrini: le ultime dopo la vittoria sull’Udinese

Il centrocampista giallorosso ha lasciato il campo nella ripresa a Tommaso Baldanzi, che ha impiegato un minuto a trovare il gol che ha chiuso i giochi contro l’Udinese. Il capitano giallorosso poi è apparso con la faccia contrita in panchina, con una borsa del ghiaccio applicata sul ginocchio.

Le condizioni del numero 7 e capitano della Roma restano dunque da monitorare da parte dello staff sanitario a Trigoria. Giovedì ci sarà l’esordio nella nuova Europa League per la squadra allenata da Ivan Juric. Allo stadio Olimpico arrivano i baschi dell’Atletic Bilbao ed il centrocampista appare in dubbio per la sfida, al pari del collega di reparto Enzo Le Fée.