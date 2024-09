Confermata l’esclusiva di ASRL: torna alla Roma dopo l’addio a Mourinho

Roma, dice addio a Mourinho e ritorna in giallorosso: confermata l’anticipazione della nostra redazione, Juric lo ha convinto

Porte girevoli in casa Roma. Mai come in questo momento, in casa giallorossa si sta concretizzando un vero e proprio restyling tecnico e dirigenziale. Dopo l’ufficialità dell’esonero di De Rossi, la scelta di puntare con decisione su Juric e l’annuncio delle dimissioni di Souloukou, anche in giornata sono arrivate novità importante per quanto concerne il riassetto del management giallorosso. Ma non è finita qui.

Come anticipato due giorni fa da asromalive.it, Juric stava spingendo molto per far sì che si concretizzasse il ritorno in giallorosso di Michele Salzarulo. Detto, fatto. Il neo tecnico della Roma riabbraccia il match analyst, con il quale aveva condiviso la sua esperienza all’Hellas Verona. Come detto, quello di Salzarulo si configura come un ritorno nella Capitale, visto che il collaboratore tecnico era stato al fianco di José Mourinho nel corso dell’esperienza allo Special One nella Capitale.

Dopo l’esonero del tecnico portoghese, Salzarulo era poi inizialmente rimasto al fianco di Daniele De Rossi, prima di raggiungere Mourinho sulla panchina del Fenerbahçe. Le strade di Salzarulo e quelle di Mou, però, si sono nuovamente separate: Juric può ora riabbracciare uno dei suoi ‘fedelissimi’, grazie al quale poter ampliare il suo staff. Tutto fatto per il ritorno di Michele Salzarulo alla Roma.