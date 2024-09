Friedkin gasa la Roma: innesto frizzante a Trigoria

Friedkin gasa la Roma: alla ricerca del nuovo CEO il club giallorosso starebbe pensando ad una figura importante. Ecco il nome che insidia Vitali

Adesso i Friedkin devono fare una nomina importante: quella del nuovo amministratore delegato. Ed è assai importante perché sia Dan che Ryan molto spesso non sono in città, quindi una figura del genere serve, eccome, dentro una società come quella giallorossa.

Il nome che circola con maggiore insistenza, e che rimane in pole, è quello di Vitali, già dentro la società e che quindi conosce i meccanismi e le dinamiche di Trigoria. Come vi abbiamo raccontato prima, inoltre, la società ha fatto un pensiero anche a Chiavelli del Napoli, ma De Laurentiis ha dato un due di picche alla società. In tutto questo, pochi minuti fa l’edizione online di Repubblica parla di un altro sondaggio che il club capitolino starebbe facendo per un’altra figura che potrebbe tornare utile nel corso dei prossimi mesi.

Friedkin gasa la Roma: spunta il manager di Coca-Cola

Se viene comunque confermato che Vitali è il primo sulla lista e quindi rimane davanti a tutti nell’idea dei Friedkin, adesso è spuntato fuori il nome di Andrea D’Agostino, con un passato in Mondadori e adesso in Coca-Cola. Insomma, un profilo sicuramente di spessore quest’ultimo, visti i trascorsi e visto dove lavora.

La scelta, comunque, non dovrebbe tardare ad arrivare. Come detto la figura dell’amministratore delegato è fondamentale in un club come quello giallorosso. E non ci stupiremmo, onestamente, se questo ennesimo comunicato stampa esca proprio in queste ore. Vedremo quello che succederà, ma la sensazione al momento è che sia corsa a due, con uno, Vitali, che pensandola come farebbero i bookmakers, ha una quota decisamente più bassa.