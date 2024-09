Infortunio Pellegrini: le ultime da Trigoria in vista di Roma-Athletic. Le condizioni del capitano della Roma e anche quelle di Le Fée.

Non solo la notizia di Zalewski, che ormai sembra essere pronto a tornare in gruppo. Ma anche altre novità arrivano direttamente da Trigoria. La Roma, come sappiamo, ha iniziato a preparare la gara di giovedì sera all’Olimpico contro il Bilbao. Una sfida importante, non decisiva, contro una delle migliori squadre spagnole.

Partire con il piede giusto in Europa potrebbe significare tanto per Juric. Che potrebbe inoltre preparare con maggiore tranquillità l’altro appuntamento in casa della settimana: al Foro Italico infatti domenica prossima arriverà il Venezia dell’ex Di Francesco. Un’altra occasione per incamerare tre punti pesanti per il proseguo del campionato. Detto questo andiamo a vedere adesso quali sono le condizioni degli acciaccati giallorossi.

Infortunio Pellegrini: ha lavorato a parte

Secondo le notizie che sono state riportate da Filippo Biafora, dopo l’uscita anzitempo domenica scorsa, Lorenzo Pellegrini si è allenato da solo: difficile, quindi, possa essere disponibile per l’appuntamento di giovedì sera, anche se ancora c’è il lavoro di domani. Si tratta di una botta per il capitano, quindi potrebbe anche smaltirla in poco tempo ed essere tra i convocati.

Arrivano delle notizie anche che riguardano Enzo Le Fée. Il francese, scelta di Ghisolfi nel mercato estivo, ha rimediato un problema muscolare ormai un mese fa nella gara contro l’Empoli. Bene, il giocatore oggi ha lavorato in gruppo con il resto dei compagni effettuando, però, solamente la parte atletica. Insomma, anche il suo rientro si avvicina e pure in questo caso, però, appare assai difficile possa essere tra i convocati per il match di giovedì sera. Assai più probabile un ritorno in lista domenica prossima. Ma vedremo quello che uscirà fuori, anche, dalla conferenza stampa di Juric in programma domani. Ancora la Roma, e la Uefa, non hanno comunque comunicato l’orario.