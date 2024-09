Addio Roma, nuova firma in Serie A: plusvalenza totale

Calciomercato Roma, il calciatore esce allo scoperto dopo l’addio a Trigoria ed apre ufficialmente alla nuova firma in Serie A. Gettate le basi per una nuova plusvalenza totale in casa giallorossa.

La Roma di Ivan Juric torna stasera in campo allo stadio Olimpico, per l’esordio nella nuova Europa League. La squadra giallorossa debutta nel nuovo format del torneo continentale, ospitando in casa i baschi dell’Athletic Club. Per il tecnico croato, subentrato a Daniele De Rossi la scorsa settimana, si tratta della prima panchina in assoluto in competizioni europee. Sarà fondamentale trovare continuità dopo la convincente vittoria arrivata contro l’Udinese, mentre arriva un annuncio ufficiale in chiave calciomercato in uscita in casa giallorossa.

Dopo aver rialzato la testa in Serie A, con la prima vittoria stagionale arrivata contro l’Udinese, la Roma cerca certezze anche in Europa League. Questa sera allo stadio Olimpico arriva l’Athletic Club, squadra di Bilbao, città dove si terrà la finalissima della nuova edizione della coppa europea. In attesa dell’esordio europeo, con Ivan Juric al debutto assoluto in una competizione continentale, si accendono i riflettori anche sul fronte delle cessioni per il calciomercato giallorosso.

Calciomercato Roma, Bove allo scoperto dopo l’addio: “Fiorentina scelta di cuore”

Dopo l’addio alla Roma delle scorse settimane, è uscito allo scoperto Edoardo Bove. Il centrocampista cresciuto a Trigoria è stato ceduto in prestito alla Fiorentina, con la formula del diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni che diventa obbligo in caso del 60% delle presenze.

Il centrocampista classe 2002 si è raccontato in una lunga intervista sulle colonne del ‘Corriere dello Sport’. Sulla scelta della Fiorentina: “La definisco scelta di cuore, perché nasce dal progetto che mi hanno proposto i dirigenti viola e dal calore che ho sentito nel presentarmelo che mi ha invogliato subito a dire sì.” Parole al miele per il club guidato da Commisso, sul quale il giovane dichiara: ” Firenze è il posto giusto per crescere e per affermarmi in un ambiente in cui c’è tutto. Il presidente Commisso mi ha accolto benissimo trasmettendomi affetto e fiducia. Adesso sta solo a me.“