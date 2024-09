Doppio ritorno alla Roma: usato sicuro Friedkin

Doppio ritorno alla Roma: i Friedkin sfogliano la margherita e vanno per l’usato sicuro. Ecco le ultime indiscrezioni su dei ruoli chiave per il club

Come durante il calciomercato: nomi su nomi che arrivano da più parti. Peccato solamente che, in questo caso, non si tratta di calciatori ma di uomini che potrebbero prendere un posto delicato dentro la società.

Dopo le dimissioni della CEO Lina Souloukou infatti, i Friedkin sono alla ricerca di quella figura che, in italiano, è il nuovo amministratore delegato. Vi abbiamo raccontato di come inizialmente la proprietà americana sembrava aver scelto Vitali: ma questa nomina, con il passare delle ore, è scemata. Oggi il Corriere dello Sport in edicola parla di Carnevali: l’ad del Sassuolo nel corso della sua carriera ha dimostrato di saperci fare. Mentre Il Messaggero mette nella lista altri due profili. E andiamo a vedere chi sono.

Doppio ritorno alla Roma: ecco tre figure per due posti

Sul quotidiano romano, intanto, vengono riportate le parole di ieri sera di Boniek: “Vorrei fare qualcosa all’interno per la Roma” ha detto il “bello di notte” intercettato fuori l’Olimpico. Tra i papabili, comunque, si legge, ci sono anche Umberto Gandini e Gian Paolo Montali, due figure che in passato hanno già lavorato per la Roma.

Non solo: si vocifera anche di un ritorno per il Commerciale di Luca Danovaro. Insomma, dentro il club è tempo di grandi manovre che influenzeranno senza dubbio quello che sarà il futuro della società stessa. I progetti sono tanti, il primo, quello principale è più atteso riguarda lo stadio con il via libera, praticamente, per Pietralata che è arrivato da un poco di tempo e che sembra camminare. E poi c’è l’aspetto sportivo, quello che interessa ai tifosi, che vogliono vedere una squadra vincente sin da subito.