Roma, erede Souloukou dalla Serie B: colpo di scena Friedkin

Roma, i Friedkin devono trovare il nuovo amministratore delegato dopo le dimissioni di Lina Souloukou. E spunta il nome di un dirigente italiano

In archivio la prima gara di Europa League, con il pareggio contro l’Athletic Bilbao, la Roma inizierà a preparare in queste ore la prossima sfida in campionato contro il Venezia, in programma domenica alle 15 all’Olimpico.

Se Juric è impegnato solamente, e giustamente, al campo (da verificare anche le condizioni di Paulo Dybala, sostituito ieri all’intervallo), la proprietà, invece, è alla ricerca di quella figura che nell’organigramma giallorosso dovrà andare a sostituire la dimissionaria, da poco meno di una settimana, Lina Souloukou.

Roma, anche Carnevali nuovo CEO

Ieri sera, intercettato poco prima della partita, Boniek si è praticamente offerto al club giallorosso: “Mi piacerebbe fare qualcosa per la Roma” ha detto. Non si sa al momento qual è la figura che potrebbe entrare dentro la società, di certo, comunque, i nomi non mancano, dopo il dietrofront giallorosso su Vitali, che rimarrà comunque dentro al club ma non sarà l’amministratore delegato.

Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, comunque, il nome nuovo è spuntato: da dentro Trigoria, infatti, si parla di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che è riuscito come tutti sappiamo e ricordiamo a rendere i neroverdi, prima della retrocessione dell’anno scorso, una squadra molto competitiva, una società sana che incassa fior di milioni nel momento in cui deve cedere un giocatore, e che soprattutto nel corso degli ultimi anni ha anche giocato in Europa. Sarebbe questa, quindi, una delle ultime idee dei Friedkin. E una nomina arriverà a breve, soprattutto perché una società, e un’azienda, come la Roma, non può rimanere a lungo senza una figura così importante. Vedremo su chi cadrà la scelta.