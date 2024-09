Ritorno alla Roma, Totti scarta il primo regalo

Nel giorno del compleanno di Francesco Totti arrivano gli auguri dell’ex dirigente della Roma. Spunta l’avviso alla società giallorossa per il ritorno dell’ex numero 10 nei quadri dirigenziali.

Oggi Francesco Totti compie 48 anni, il Capitano ed ex numero 10 della Roma è stato sommerso dall’affetto di cari, amici, tifosi e svariati personaggi del mondo sportivo. Tra i tanti auguri rivolti alla Bandiera romanista spuntano anche quelli dell’ex direttore sportivo giallorosso, Walter Sabatini. Il dirigente sportivo ha rilasciato una lunga intervista dedicata al compleanno dell’ex numero 10 giallorosso. Tra i tanti argomenti toccati dall’ex ds, spicca il ritorno nei quadri dirigenziali della società giallorossa del mai dimenticato Capitano.

L’ex direttore sportivo si è affidato ai microfoni di Adnkronos per augurare buon compleanno a Francesco Totti. Walter Sabatini parte da subito con un invito diretto alla Roma, che è orfana del Ceo dopo l’addio a Lina Souloukou, riguardo il ritorno in società dell’ex numero 10. L’ex ds ha così commentato il futuro dell’ex Capitano: “Totti compie 48 anni. È un augurio importante perché si avvia a un’età che è sempre molto leggera, 48 anni sono pochi, però lo porta a un bivio della sua vita. Mi auguro che la Roma gli offra un futuro dirigenziale.”

Compleanno Totti, gli auguri dell’ex Sabatini: “Mi auguro che la Roma gli offra un futuro dirigenziale”

Sul tema se alla Roma serva una Bandiera come figura dirigenziale Sabatini è diretto: “È un posto che spetta di diritto a Francesco.” L’ex ds ha poi commentato la sfida all’Athletic Bilbao di ieri: “La Roma contro l’Athletic? Primo tempo bene, un po’ meno nel secondo ma la squadra non ha ancora una condizione fisica strepitosa.”

Sabatini poi ha parlato di Mats Hummels, ancora senza minuti in campo in gare con la Roma: “Hummels farà il suo esordio? Certamente lo inseriranno, ma aspetteranno anche di avere delle risposte a livello prestativo, atletico, perché non ha fatto la preparazione ed ha 38 anni, quindi è ovvio che un po’ di tempo gli serve.” Infine un passaggio sulla permanenza di Paulo Dybala: “È un campione, forse l’unico in questo momento, quindi il fatto che sia rimasto sarà un vantaggio per tutti.“