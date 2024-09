Scambio in Serie A, Juric ribalta il mercato della Roma

Scambio di mercato e ribaltone Juric: dopo l’esonero di De Rossi cambia tutto. C’è l’annuncio dopo Roma-Athletic Bilbao.

La Roma esordisce in Europa League con un pareggio casalingo per 1-1 contro l’Athletic Bilbao. I giallorossi, avanti grazie a un colpo di testa di Dovbyk al 32′, sono stati raggiunti a pochi minuti dal termine da Aitor Paredes, a segno all’85 esimo minuto della gara.

Tra le varie sliding doors di una partita che gli stessi protagonisti hanno commentato evidenziando rammarico e consapevolezza di dover limare alcuni dettagli attraverso il lavoro, si può registrare anche l’immagine dell’occasione non concretizzata da Soulé in uno dei momenti iniziali del secondo tempo. Da segnalare, poi, una Curva Sud rimasta silente per i primi quindici minuti, in nome di un rapporto con la squadra che resta ancora da cucire, a suon di prestazioni e risultati.

Come già riferitovi nelle precedenti ore, sono stati diversi i protagonisti della partita a commentare l’evoluzione della gara e dello stesso risultato, con conseguente analisi di una prestazione positiva ma certamente perfettibile in tutta una serie di aspetti. Lo aveva detto poco dopo il fischio finale lo stesso Mancini, indugiando soprattutto su ciò che non ha funzionato in occasione del pareggio beffardo dei baschi.

Scambio Saelemaekers-Abraham, il parere di Beppe Bergomi ‘ribalta’ il mercato

A seguire questa falsariga anche le parole di Baldanzi o Koné, ben inserentisi in un contesto che, anche a livello televisivo, ha visto diversi opinionisti indugiare sul rammarico giallorosso per aver perso due punti a causa di piccoli dettagli che avrebbero potuto mettere la gara su ben altri binari.

Tra i vari commenti negli studi Sky Sport, in particolar modo, va segnalato anche quello di Beppe Bergomi che, nel commentare la prestazione e la composizione della squadra di Juric, è tornato anche su una specifica vicenda di calciomercato, relativa allo scambio Saelemaekers-Abraham.

In riferimento ai problemi che la Roma potrebbe adesso registrare sulle fasce a causa delle difficoltà palesate da Saud Abdulhamid e l’infortunio di Celik, Beppe Bergomi ha altresì evidenziato come avrebbe visto ben inserito nel contesto tattico e di composizione della rosa di Juric un giocatore come Tammy Abraham, che avrebbe garantito una valida alternativa a Dovbyk.

Proprio sullo scambio con Saelemaekers, l’ex Inter ha detto di vedere il belga in una posizione di possibile difficoltà nei dettami tattici di Juric, memore delle lacune palesate difensivamente in alcune occasioni con la maglia del Milan. Lo stesso, poi, ha specificato di vedere molto bene, appunto, il bomber ex Chelsea all’interno di questo contesto di gioco della Roma, reduce da fresche modifiche proprio per il cambio in panchina successivo all’esonero di De Rossi.

Una vera e propria sliding door, questa volta legata alla campagna acquisti, e che nell’ottica di Bergomi, cambia lo status di quell’operazione tra Roma e Milan, ben avallata e promossa da De Rossi, che si era assicurato un profilo eclettico e di grande qualità, da lui tanto voluto e ricercato. L’ardua sentenza, ad ogni modo, spetterà al terreno di gioco, che lo stesso Saelemaekers si augura di poter rivedere quanto prima dopo l’infortunio e l’intervento alla caviglia.