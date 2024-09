Da Milano a Torino: l’addio di Barella scuote la Serie A

Linea bollente tra Milano e Torino con il futuro di Nicolò Barella a scompigliare le carte della Serie A. Il centrocampista dell’Inter può restare solo un ricordo in vista di gennaio.

Ieri è iniziato il sesto turno del campionato italiano, inaugurato dalla larga vittoria del Milan ai danni del Lecce. I rossoneri, sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria del derby sull’Inter, hanno risolto la pratica a San Siro nel giro di cinque minuti. La squadra guidata da Paulo Fonseca ha così agganciato il Torino al primo posto della Serie A. La squadra granata è finora una delle rivelazioni del campionato italiano, ancora zero sconfitte per i granata di Paolo Vanoli, tecnico succeduto a Ivan Juric sulla panchina del club guidato da Urbano Cairo. E tra Milano e Torino si scalda l’asse di calciomercato che coinvolge direttamente il futuro di Nicolò Barella.

Il mediano ex Cagliari è fermo per infortunio in casa Inter. Il centrocampista nerazzurro resterà ai box almeno fino alla metà di ottobre, con Simone Inzaghi che perde uno dei suoi pezzi pregiati in mezzo al campo. Per il classe ’97 c’è stata la distrazione al retto femorale della coscia destra. Ben più grave è l’infortunio capitato a Rodri, centrocampista spagnolo del Manchester City. Pep Guardiola ha perso il mediano iberico per tutta la stagione, in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore.

Addio Barella, ribaltone tra Milano e Torino: ecco la mossa del City di Guardiola

Ed i Citizens stanno iniziando a guardarsi intorno per rimpiazzare l’ex Atletico Madrid con un mediano di primo livello. Da questo nascono i rumors e gli abboccamenti di Guardiola nei confronti di Nicolò Barella. Nonostante il centrocampista abbia un contratto con l’Inter fino al 2029 non è escluso un assalto inglese in vista del mercato di gennaio.

Ma oltre all’ex Cagliari, sulla lista di Pep Guardiola, spunta anche Samuele Ricci. Il mediano del Torino sta salendo in cattedra con grandi prestazioni in queste prime gare stagionali, sfornate anche con l’Italia di Spalletti. Secondo quanto scrive ‘The Guardian’, il Manchester City ha messo nel mirino il classe 2001. Un sorpasso nei confronti di Barella che può scompigliare le carte per il Milan, segnalato sulle tracce del mediano del Torino.