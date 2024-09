Nuovo Ceo Roma: indizio Capitale per i Friedkin

Continua il casting per il nuovo Ceo in casa Roma e spunta un indizio importante in queste ore. Uno dei candidati alla figura manageriale è nella Capitale, ecco il punto intorno alle manovre dei Friedkin.

La Roma è pronta a tornare in campo dopo l’esordio stagionale in Europa League. La squadra guidata da Ivan Juric ha pareggiato per 1-1 contro i baschi dell’Athletic Club, nella prima giornata della nuova competizione continentale. Domani pomeriggio i giallorossi tornano in campo allo stadio Olimpico, per affrontare il Venezia dell’ex Eusebio Di Francesco. La sfida interna contro i lagunari assume un valore importante per la squadra giallorossa, chiamata ad accorciare le distanze con i piani alti della classifica dopo un avvio di stagione col freno a mano tirato.

Dopo il doppio addio, sia in panchina che in società, la Roma dei Friedkin continua il casting per la figura dirigenziale erede di Lina Souloukou. La manager greca ha rassegnato le dimissioni a stretto giro di posta dopo l’esonero di Daniele De Rossi. Domenica scorsa la dirigente ha lasciato la carica di Ceo giallorossa dopo un anno e mezzo, con la società chiamata a colmare il vuoto manageriale. Sono diverse le piste accostate alla lista della famiglia Friedkin, che nel frattempo ha messo le mani sull’acquisizione dell’Everton in Premier League.

Casting per il nuovo Ceo Roma, Tuttosport: “Carnevali nella Capitale”

Una traccia porta direttamente a Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Nonostante la pista non sembra convincere al cento per cento la proprietà statunitense della Roma, l’edizione odierna di ‘Tuttosport’ rema in direzione contraria.

Il quotidiano sportivo rilancia la candidatura del dirigente della squadra emiliana ed aggiunge come lo stesso Carnevali in queste ore sia presente a Roma. Nessun appuntamento ufficiale in programma con la società, la sua presenza è legata alla Supercoppa femminile di pallavolo in qualità di ad di Master Group Sport.