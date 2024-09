Accordo Roma-Juric: è arrivato subito un altro sì

La Roma torna in campo allo stadio Olimpico, per affrontare il Venezia di Eusebio Di Francesco. Prima della sfida ai lagunari emerge il nuovo accordo con Ivan Juric a Trigoria.

C’è poco tempo per tirare il fiato in casa Roma, dopo l’avvio dell’Europa League giovedì scorso allo stadio Olimpico. La squadra guidata da Ivan Juric ha debuttato nella nuova formula della competizione europea con un pareggio contro l’Athletic Club. I giallorossi sono passati in vantaggio con Artem Dovbyk, alla terza rete consecutiva, prima di essere raggiunti dal pareggio della squadra basca a cinque minuti dal novantesimo. Ora sarà fondamentale tornare alla vittoria in campionato, alle ore 15 allo stadio Olimpico arriva il Venezia, guidato dall’ex Eusebio Di Francesco.

Ivan Juric cerca continuità in campionato dopo la convincente vittoria arrivata ai danni dell’Udinese. Questo pomeriggio arriva il Venezia di Eusebio Di Francesco allo stadio Olimpico, appuntamento che chiude il tris di gare consecutive in casa per la squadra giallorossa. Giovedì prossimo la Roma volerà in Svezia per affrontare l’Elfsborg nella seconda giornata di Europa League, prima della trasferta di Monza che precede la sosta. Nel giorno della sfida ai lagunari, fondamentale per accorciare le distanze con i piani alti della classifica, spunta l’accordo chiuso tra i calciatori e mister Juric a Trigoria.

Mini ritiro per la Roma a Trigoria: svelato il patto tra Juric e i calciatori

Nella vigilia della gara di campionato Ivan Juric ha scelto la via del mini ritiro nel centro sportivo giallorosso. Ieri la squadra si è allenata di pomeriggio ed ha pernottato a Trigoria prima di Roma-Venezia. Ma come svela l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, la scelta di dormire nel centro sportivo rappresenta un’eccezione alla regola.

La squadra avrebbe infatti stretto un patto con Ivan Juric che consiste nello svolgere le sedute di allenamento principalmente la mattina. Al netto di impegni straordinari in calendario, come turni infrasettimanali o match all’ora di pranzo. Il mini ritiro a Trigoria dunque non scomparirà, ma verrà adottato solo secondo le esigenze del calendario della Roma.