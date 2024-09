Tegola Roma, infortuni a raffica: incubo rientro dopo la sosta

La Roma di Ivan Juric torna in campo oggi pomeriggio, contro il Venezia, allo stadio Olimpico. Il tecnico croato deve fare i conti con l’infermeria, e c’è un nuovo infortunio da registrare.

Inizia il ciclo di gare intenso, tra campionato ed Europa League per la Roma, e torna d’attualità il tema degli infortuni dalle parti di Trigoria. Nell’esordio europeo contro l’Athletic Club ci sono stati due stop tra i titolari di Ivan Juric. Parliamo di Paulo Dybala, sostituito dopo il primo tempo da Matias Soulé, e Zeki Celik. Al posto del terzino turco c’è stato l’esordio di Saud Abdulhamid allo stadio Olimpico, oltre venti minuti per sostituire il laterale turco infortunato. Per entrambi sono state escluse lesioni muscolari e non è escluso che, almeno il terzino, venga utilizzato dal tecnico croato nella sfida odierna contro il Venezia di Eusebio Di Francesco.

Ivan Juric ha diramato ieri l’elenco ufficiale dei giallorossi convocati per la sfida ai lagunari. Presente sia Paulo Dybala che Zeki Celik dopo i problemi avuti giovedì sera in Europa League. Il tris di gare interne consecutive dei giallorossi si chiude oggi pomeriggio con la sfida al Venezia dell’ex Di Francesco. Il tecnico della Roma ha ritrovato anche Lorenzo Pellegrini a disposizione, con il capitano che si gioca una maglia dal primo minuto con Tommaso Baldanzi, mentre Matias Soulé può essere rilanciato da titolare come vice Dybala.

Incubo Roma, nuovo infortunio per Le Fèe: può tornare dopo la sosta

Solo due gli assenti per la sfida tra Roma e Venezia, che anticipa due gare esterne consecutive per la Roma di Juric. Il lungodegente Alexis Saelemaekers ed il centrocampista francese Enzo Le Fée. Sulle condizioni del calciatore transalpino trapelano importanti novità cliniche.

Come svelato nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, il centrocampista francese è fuori da un mese a causa di un infortunio al ginocchio al quale nelle scorse settimane si è poi aggiunto un problema al flessore. Un nuovo guaio muscolare per Enzo Le Fée, che a questo punto potrebbe tornare completamente a disposizione di Juric dopo la sosta di ottobre.