Calciomercato Roma, no ai bianconeri e nuova firma

Calciomercato Roma, dal no ai bianconeri alla nuova firma in casa giallorossa. Ecco le tappe che porteranno alla nuova firma a Trigoria, colloqui avviati con gli agenti.

La Roma di Ivan Juric è reduce dalla complicata vittoria interna arrivata contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Ora la squadra giallorossa tornerà in campo per due impegni consecutivi in trasferta, prima della pausa per le Nazionali di ottobre. Il prossimo impegno è in Europa League, in programma giovedì sera in Svezia, dove l’Elfsborg attende i giallorossi. Nell’ultima vittoria in campionato ha rubato la scena Niccolò Pisilli. Il giovane centrocampista, che ha da poco festeggiato 20 anni, ha cambiato la gara dello stadio Olimpico contro i lagunari

Nella Roma degli ultimi anni sono stati tantissimi i calciatori promossi dalla Primavera alla prima squadra giallorossa. Decisivo in questo processo è stato José Mourinho che, a partire da Bove e Zalewski, ha lanciato tanti volti nuovi nelle rotazioni della Roma dei ‘grandi’. L’ultimo baby giallorosso a rubare la scena è stato proprio Niccolò Pisilli. Il suo ingresso in campo contro il Venezia, insieme al dinamico Baldanzi, ha dato nuova linfa al gioco della Roma. Il classe 2004 ha poi siglato di testa il gol della rimonta, valso tre punti pesanti in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, Pisilli vede il rinnovo: firma fino al 2029 e ingaggio aumentato

Grande la gioia per la prima marcatura in campionato, lo scorso anno agli ordini di Mou aveva segnato in Europa League. Ora per Niccolò Pisilli si aprono le porte del rinnovo contrattuale in casa Roma.

Secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, sono già stati avviati i contatti con gli agenti del centrocampista per rinnovare con la Roma fino al 2029. Un veloce cambio di scenario per il classe 2004, che nella coda del mercato estivo era ad un passo dal prestito ai bianconeri del Lask, in Austria. Poi fu decisivo l’intervento di Daniele De Rossi, che bloccò la partenza del giovane centrocampista e lo lanciò a sorpresa da titolare in casa della Juventus.