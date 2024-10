Convocati Roma, la scelta UFFICIALE su Dybala: debutto per Juric

La Roma ha diramato l’elenco ufficiale dei calciatori convocati per la sfida all’Elfsborg. La squadra giallorossa è in partenza verso la Svezia, ecco la decisione su Dybala e non solo.

Vigilia di Europa League in casa Roma. Domani sera la squadra giallorossa, guidata in panchina da Ivan Juric, scenderà in campo in Svezia contro l’Elfsborg. Il debutto nella nuova competizione europea, non più a gironi ma a gruppo unico, ha visto i giallorossi pareggiare per 1-1 in casa contro l’Athletic Club. La squadra basca ha riacciuffato il vantaggio siglato da Artem Dovbyk nel finale di gara, ed ora la prima trasferta europea assume un valore importante per il cammino della squadra giallorossa nella competizione. Ecco le convocazioni ufficiali da parte di Ivan Juric, che ha sciolto le riserve intorno alle condizioni di Paulo Dybala e starebbe meditando un nuovo debutto dal primo minuto in terra scandinava.

Nella rifinitura di Trigoria la Roma ha visto in campo tanti calciatori in dubbio a causa di problemi ed acciacchi fisici. Presenti in gruppo Paulo Dybala, Matias Soulé e Gianluca Mancini. Gli ultimi due erano usciti claudicanti nell’ultima vittoria sofferta della squadra giallorossa allo stadio Olimpico, arrivata in rimonta contro il Venezia. Ancora assente invece Enzo Le Fée, il centrocampista francese è fermo ai box da oltre un mese ed ancora non è sceso in campo agli ordini di Ivan Juric.

Convocati ufficiali per Elfsborg – Roma, ci sono Dybala e Mancini: Hummels pronto al debutto

Il tecnico croato, secondo quanto rilanciato da Sky Sport in diretta, starebbe pensando di lanciare dal primo minuto Mats Hummels. Il difensore tedesco non ha ancora mai debuttato con la maglia della Roma ed il palcoscenico europeo potrebbe essere la giusta occasione.

Per quel che riguarda i convocati è presente Paulo Dybala nella lista diramata dal club giallorosso. Ancora fuori Enzo Le Fée e Nicola Zalewski. Ecco l’elenco ufficiale dei convocati della Roma per la trasferta in Svezia:

– Angeliño

– Baldanzi

– Celik

– Cristante

– Dovbyk

– Dybala

– El Shaarawy

– Hermoso

– Hummels

– Koné

– Mancini

– Marin

– Ndicka

– Paredes

– Pellegrini

– Pisilli

– Ryan

– Sangaré

– Saud

– Shomurodov

– Soulé

– Svilar